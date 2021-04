Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: η Ιωάννα είναι εξοργισμένη (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος της Ιωάννας για την απολογία της κατηγορούμενης. Ποιος ο στόχος της. Ποια η πρώτη αντίδραση του θύματος μετά τη "συγγνώμη".

Ζητώντας “συγγνώμη” και δηλώνοντας μεταμέλεια για τις πράξεις της εμφανίστηκε στην απολογία της η 36χρονη που επιτέθηκε με βιτριόλι σε βάρος της 35χρονης Ιωάννας, 11 μήνες πριν.

Ο δικηγόρος της άτυχης κοπέλας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για ένα καλογραμμένο κείμενο από άλλους, που πήγε να το πει. "Δεν πείθει κανέναν η απολογία της", τόνισε.

"Στις σοβαρές ερωτήσεις που έκανε η ανακρίτρια δεν πήρε καμία απάντηση, όπως από πού πήρε το βιτριόλι. Από τη στιγμή που δεν έδωσε αυτήν την απάντηση, προφανώς υπάρχει συνεργός. Διαφορετικά θα έλεγε ότι το πήρε πχ από το ίντερνετ" πρόσθεσε ο δικηγόρος.

"Επίσης, αυτό που περίμενε η Ιωάννα και την έχει εξοργίσει, ήταν η απάντηση για το λόγο της επίθεσης. Δεν είναι απάντηση "για κάποιο προσωπικό θέμα που είχαμε"" δήλωσε ο κ. Λύτρας.

Τόνισε δε ότι η ομολογία της κατηγορούμενης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πράξεις της. "Στόχος της κατηγορούμενης είναι να καταδικαστεί για βαριά σκοπούμενη βλάβη και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας" σημείωσε.

