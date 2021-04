Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης: η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη φάση της πανδημίας (βίντεο)

Χαρακτήρισε λάθος το άνοιγμα δραστηριοτήτων και προειδοποίησε πως αν τα μέτρα χαλαρώσουν τώρα, την Μεγάλη Εβδομάδα θα δούμε κορύφωση των θανάτων.

Ο ιατρός και ερευνητής Γ. Παυλάκης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες στιγμές της πανδημίας, καθώς είμαστε στη κορύφωση τους επιδημιολογικού κύματος.

Υπογράμμισε δε ότι έχει επικρατήσει πανικός που οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις, όπως αυτή να ανοίξουμε δραστηριότητες σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Επιδοκίμασε δε, την εισήγηση της επιτροπής να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε περιοχές με μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, όπως η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα και η Κοζάνη.

Προειδοποίησε μάλιστα, πως αν τώρα προχωρήσουμε σε χαλάρωση των μέτρων, την εβδομάδα των Παθών θα έχουμε την κορύφωση των θανάτων, καθώς τα κρούσματα θα αυξάνονται συνεχώς.

Για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, έφερε σαν παράδειγμα την Πορτογαλία, όπου μετά την Πρωτοχρονιά κατέγραφε πενταπλάσια κρούσματα από την Ελλάδα και τώρα έχει καταφέρει να μειώσει σε λιγότερα από 100 σε ημερήσια βάση.