Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Ο Ντεμπελέ την γλίτωσε στο 90’

Μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα με υπογραφή του Ντεμπελέ τη βραδιά του Μέσι.

Πέντε μέρες πριν το Clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα κατάφερε έστω και στο 90΄ να πάρει την τεράστια νίκη επί της Βαγιαδολίδη με 1-0 και να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μέχρι το 90ό λεπτό το ματς ήταν στο 0-0 κι όλα έδειχναν ότι θα επιβεβαιωνόταν γι΄ άλλη μια φορά ότι στην εφετινή La Liga τα πάντα μπορούν να συμβούν και τίποτα δεν είναι δεδομένο! Ο Ντεμπελέ, όμως, εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Αραούχο και γλίτωσε από το «έμφραγμα» τους Καταλανούς που θα παραταχθούν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία απέναντι στους «μερένγκες» με στόχο να κάνουν ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για τον τίτλο.

Σε μία βραδιά που ξεκίνησε με την βράβευση του Λιονέλ Μέσι ως ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά του συλλόγου, η εξέλιξη δεν ήταν ανάλογη, καθώς η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν δεν μπορούσε να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Η αποβολή του Όσκαρ Πλάνο, όμως, στο 83΄ έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς, καθώς οι Καταλανοί βγήκαν όλοι στην επίθεση, πίεσαν με κάθε τρόπο και στο φινάλε δικαιώθηκαν.

Ο Μέσι μπορεί να μην σκόραρε και να μην ισοφάρισε το ρεκόρ του Πελέ με τα περισσότερα γκολ φορώντας την φανέλα της ίδιας ομάδας, σαφώς, όμως, το χάρηκε... διπλά, λόγω και της γιορτής που τους είχε ετοιμάσει πριν από το ματς ο σύλλογός του ως ο απόλυτος ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά του συλλόγου. Η ομάδα του πλησίασε στο -1 την Ατλέτικο και όλα πλέον θα κριθούν στο νήμα.

Πριν την έναρξη του αγώνα με την Βαγιαδολίδ ο απόλυτος σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, βραβεύτηκε από το σύλλογο ως ο απόλυτος ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά του συλλόγου.

Ο Αργεντινός άσος στο ματς με την Ουέσκα «έπιασε» σε συμμετοχές (767) τον Τσάβι και στον αγώνα με την Σοσιεδάδ που ακολούθησε κατέρριψε το ρεκόρ φτάνοντας τις 768 εμφανίσεις με τη φανέλα των Καταλανών, ξεπερνώντας τον άλλοτε συμπαίκτη του.

Ο Μέσι έβγαλε και σχετική φωτογραφία με όλους τους συμπαίκτες του στο κέντρο του «Καμπ Νου», ενώ στη συνέχεια έβγαλε μία οικογενειακή φωτογραφία με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. σε μία πραγματικά αξέχαστη γι΄ αυτόν μέρα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Λεβάντε-Ουέσκα: 0-2 (15', 54' Μιρ)

Γρανάδα-Βιγιαρεάλ: 0-3 (9' πεν., 18', 60' πεν. Μορένο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εϊμπαρ: 2-0 (41' Ασένσιο, 73' Μπενζεμά)

Οσασούνα-Χετάφε: 0-0

Αλαβές-Θέλτα: 1-3 (87' Λεζέν-8' Νολίτο, 15' Ασπας, 20' Μίνα)

Έλτσε-Μπέτις: 1-1 (36' Μίγια-14' πεν. Ιγκλέσιας)

Κάντιθ-Βαλένθια: 2-1( 14' Καλά, 87' Μάουρο-19' Γκαμεϊρό)

Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-0 (70΄ Ακούνια)

Μπαρτσελόνα-Βαγιαδολίδ: 1-0 (90΄ Ντεμπελέ)

Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο: 7/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Ατλέτικο Μαδρίτης: 66

Μπαρτσελόνα: 65

Ρεάλ Μαδρίτης: 63

Σεβίλη: 58

Μπέτις: 46

Βιγιαρεάλ: 46

Σοσιεδάδ: 45 -28αγ.

Θέλτα: 37

Γρανάδα: 36

Αθλέτικ Μπιλμπάο: 35 -28αγ.

Λεβάντε: 35

Βαλένθια: 33

Κάντιθ: 32

Οσασούνα: 31

Χετάφε: 30

Βαγιαδολίδ: 27

Έλτσε: 26

Ουέσκα: 24

Εϊμπαρ: 23

Αλαβές: 23

