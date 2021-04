Οικονομία

“Πανδημία: Ώρα Αποφάσεων”: Γεωργιάδης- Χαρίτσης διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Για το άνοιγμα της αγοράς, την επαναλειτουργία της εστίασης και τον τουρισμό μίλησαν στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1 οι δύο άνδρες. Τι είπαν οι άνθρωποι της αγοράς.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχαν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πανδημία: Ώρα Αποφάσεων», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Οι δύο πολιτικοί «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» για τις συνέπειες της πανδημίας, τη λειτουργία της αγοράς, την ανάκαμψη της εστίασης και το άνοιγμα του τουρισμού.

Στη συζήτηση, παρενέβησαν άνθρωποι της αγοράς και διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο Μανώλης Δερμιτζάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι πρέπει να ανοίξει τωρα η Εστίαση.

