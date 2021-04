Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1 για AstraZeneca: καμιά ανησυχία για το εμβόλιο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό, τα self test και την ασφάλεια των εμβολίων ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Για την ανησυχία που έχουν προκαλέσει κάποια επεισόδια θρομβώσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε, μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

“Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το εμβόλιο της AstraZeneca, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα περιστατικά θρομβώσεων είναι 1 στις 346.000” τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. “Όπως όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, έτσι έχει και το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί υπέρ της ασφάλειάς του” πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι όλα τα εμβόλια για τον κορονοϊό αξιολογούνται σε καθημερινή βάση από όλους τους οργανισμούς. “Έχει αποδειχθεί ότι όλα τους είναι ασφαλή και απολύτως αποτελεσματικά” τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι ακόμα δεν είναι σαφές αν θα χρειαστεί επαναληπτικό ή τρίτο εμβόλιο το φθινόπωρο, καθώς τα αποτελέσματα από έρευνες είναι ενθαρρυντικά. Εξήγησε δε ότι όσοι έτυχε να νοσήσουν, παρά το ότι είχαν εμβολιαστεί, έφεραν πολύ χαμηλό ιικό φορτίου.

Όσον αφορά στις παραδόσεις εμβολίων στη χώρα μας, απάντησε ότι οι εταιρίες έχουν επιβεβαιώσει παραδόσεις για τον Μάη και τον Ιούνιο, ενώ πλέον μπαίνει στο “παιχνίδι” και η Johnson & Johnson, ήδη από το τέλος Απριλίου, με λίγες μόνο δόσεις.

“Αναμένονται στην Ελλάδα 300.000 εμβόλια της Johnson & Johnson τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο” έκανε γνωστό ο κ. Θεμιστοκλέους.

Όσο για τα self test, τα χαρακτήρισε ένα σημαντικό, βοηθητικό εργαλείο για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. “Βοηθούν να εντοπίσουμε κρούσματα και να περιορίσουμε την πανδημία. Είναι απλό και δεν θα δυσκολευτούν οι πολίτες” κατέληξε.

