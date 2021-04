Κόσμος

Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο για… ισόβια παράταση της θητείας

Μέχρι τα βαθιά γεράματα έχει πλέον το δικαίωμα να είναι Πρόεδρος της Ρωσίας ο «Τσάρος» Πούτιν.

Ο ηλικίας 68 ετών Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο ο οποίος μεταξύ άλλων του δίνει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα του πρόεδρου της χώρας, όπως και να διεκδικήσει δύο ακόμη θητείες, μετά την λήξη της θητείας του το 2024, και να παραμείνει στην εξουσία έως το 2036.

Το κείμενο εγκρίθηκε οριστικά από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, μετά από δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση που διοργανώθηκε το καλοκαίρι του 2020.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ίδιο και αυτό πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου και να ασκήσει δύο θητείες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά στον εν ενεργεία πρόεδρο, οι προηγούμενες προεδρικές του θητείες.

Τον «μηδενισμό» των προηγούμενων προεδρικών θητειών του προέδρου Πούτιν κατά την περίοδο της συζήτησης που είχε θέμα την συνταγματική αναθεώρηση είχε προτείνει πριν ένα χρόνο, η βουλευτής της Κρατικής Δούμας εκ μέρους του κόμματος «Ενιαία Ρωσία», Βαλεντίνα Τερεσκόβα (που υπήρξε και η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης στον κόσμο). «Πρέπει εντίμως, ανοιχτά, δημόσια να προβλέψουμε και γενικά να καταργήσουμε τους περιορισμούς ως προς τον αριθμό των προεδρικών θητειών που υπάρχουν στο Σύνταγμα» είχε δηλώσει τότε η Τερεσκόβα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας από το 2000, έχει εκτοπίσει μέσα σε διάστημα δύο δεκαετιών κάθε πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό στη Ρωσία, περιορίζοντας την αντιπολίτευση και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ενώ πάντα αρνούνταν να συζητήσει τη διαδοχή του.

Ο Πούτιν, το 2036, που είναι θεωρητικά η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψει το Κρεμλίνο, θα είναι 83 ή 84 ετών.

Ο Γιεβγκένι Ρόιζμαν επικριτής του Κρεμλίνου και πρώην δήμαρχος της πόλης Γιεκατερίνεμπουγκ, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, δήλωσε σε ανάρτηση του στο Twitter ότι ο νόμος αυτός καθιστά τον Πρόεδρο Πούτιν ισόβιο πρόεδρο.

Η ομάδα του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι και επικριτή του Κρεμλίνου, ανάρτησε ένα βίντεο που χρονολογείται από τη δεκαετία του 2000, στο οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι είναι αντίθετος με το να παραμένει ο πρόεδρος στην εξουσία για περισσότερες από δύο θητείες.

Ο νόμος ορίζει ότι αρχηγός κράτους μπορεί να εκλεγεί Ρώσος πολίτης, ηλικίας 35 ετών και άνω, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Ρωσία όχι λιγότερο από 25 χρόνια και ο οποίος δεν είχε ποτέ κατά το παρελθόν υπηκοότητα άλλου κράτους ή άδεια παραμονής σε άλλο κράτος.

