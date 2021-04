Υγεία - Περιβάλλον

Δερμιτζάκης στον ΑΝΤ1: εγώ θα άνοιγα την εστίαση τώρα

«Όσο περισσότερο αργούμε να ανοίξουμε την εστίαση, τόσο δυσκολότερο θα είναι», είπε ο καθηγητής Γενετικής.

«Εγώ θα άνοιγα την εστίαση έξω. Από τώρα» ανέφερε ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1, «Πανδημία: Ώρα Αποφάσεων», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τονίζοντας ότι είναι πιο ασφαλές να κάθονται οι πολίτες σε ένα τραπέζι εστιατορίου από το να κάθονται τυχαία σε παγκάκια.

«Νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι έχει δίκιο όταν η πανδημία αυτή έχει τόσους πολλούς παράγοντες. θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής; Όταν κλείνει κάποιος, κλείνει με ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο λέει ότι “εάν οι πολίτες τηρήσουν τα μέτρα που έχουμε συστήσει, τότε θα μειωθούν τα κρούσματα”. Αυτό το ξέρουμε. Το είδαμε αυτό τον Μάρτιο, το είδαμε σε μικρότερο βαθμό τον Νοέμβριο, δεν το είδαμε τώρα» ανέφερε κ. Δερμιτζάκης.

Και συνέχισε, «Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε πια να συζητάμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν να έχουμε ποντίκια στο εργαστήριο και να λέμε ότι είναι απόλυτα προβλέψιμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και τις κοινωνικές και τις ψυχολογικές συνέπειες των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές και έχοντας κατά κάποιο τρόπο εν μέρη αποτύχει στον να ελέγξουμε την πανδημία με το lockdown, μπορούμε να διερευνήσουμε διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες να αλλάξουν τη συμπεριφορά των πολιτών. Να την βγάλουν τώρα που είναι καλύτερος ο καιρός σε εξωτερικούς χώρους».

«Ξέρετε ότι όσο αλλάζει ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια, αν ο κόσμος είναι μέσα, χάνουμε το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το άνοιγμα της εστίασης ο κ. Δερμιτζάκης ανέφερε, «Όσο καθυστερούμε να φέρουμε το άνοιγμα της εστίασης, τόσο πιο δύσκολο είναι να το φέρουμε. Όσο αυξάνονται τα κρούσματα και η ένταση μεγαλώνει, η αναμονή είναι μεγαλύτερη και οι πολίτες έχουν λιγότερη δυνατότητα να τηρήσουν τα προηγούμενα μέτρα, τόσο είναι πιο επικίνδυνο να ανοίξει τη βαλβίδα πάρα πολύ και να υπάρξει έκρηξη».

«Για αυτό λέγαμε πριν από έναν μήνα περίπου, “ανοίξτε σιγά σιγά τώρα”. Εδώ που είμαστε τα περιθώρια στενεύουν. Εγώ θα άνοιγα την εστίαση έξω. Από τώρα. Και δεν λέω να ανοίξουν μαζικά όλα τα εστιατόρια. Δεν λέω να ανοίξουν τα πάντα. Δεν θα ήταν πιο ασφαλές οι πολίτες που κάθονται τυχαία σε παγκάκια με take away, να κάθονται σε ένα τραπέζι, τους κανόνες του οποίου έχει ορίσει αυτός που έχει τα τραπέζια;», κατέληξε ο κ. Δερμιτζάκης.