Ισλανδία: βίντεο από drone πάνω από το ηφαίστειο

Εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το νέο ρήγμα. «Έπηξε» στον κόσμο το Ρέκιαβικ μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας.

Καπνός και λάβα βγήκαν από νέο ρήγμα που εξερράγη τη Δευτέρα στο ηφαίστειο της Ισλανδίας, επιβάλλοντας την απομάκρυνση των εκατοντάδων κόσμου που βρίσκονταν εκεί για να το δουν.

Το νέο ρήγμα έγινε ορατό από ελικόπτερο που το είδε και βρίσκεται περίπου 500 μέτρα απόσταση, από το αρχικό ρήγμα και αμέσως διατάχθηκε η εκκένωση του σημείου.

Διευκρινίστηκε, πάντως, πως δεν υπήρχε κίνδυνος για τα δημοφιλή μονοπάτια της περιοχής, ενώ οι ειδικοί είπαν πως δεν θα επηρεαστεί το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο σημείο.

Το ηφαίστειο, που είναι στο Ρέκιαβικ, την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, εξερράγη στις 20 Μαρτίου, μετά από δεκάδες χιλιάδες καταγεγραμμένους σεισμούς.

Ήταν η πρώτη ηφαιστειακή έκρηξη που έγινε τα τελευταία 800 χρόνια στη χώρα.

Αν και η χώρα βρίσκεται σε χαλαρό lockdown, το ηφαίστειο προσέλκυσε τουρίστες στο σημείο. Σύμφωνα με αρμόδιο τουριστικό φορέα της χώρας (Icelandic Tourist Board), που επικαλείται το Associated Press, περίπου 30.000 κόσμου επισκέφτηκαν το ηφαίστειο από τότε που εξερράγη.

