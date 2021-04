Κοινωνία

Ληστής 11 ετών επιτέθηκε σε ηλικιωμένο σε πεζόδρομο!

Πως μαζί με την επίσης ανήλικη αδερφή του, εξουδετέρωσαν έναν ηλικιωμένο, μέρα - μεσημέρι και του πήραν τα χρήματα.

Ληστής ετών 11 (!) έριξε κάτω έναν ηλικιωμένο, μέρα - μεσημέρι και μαζί με την αδελφή του άρπαξαν τα χρήματα από το παντελόνι του.

Η θρασύτατη ληστεία έγινε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στον πεζόδρομο της οδού Ανδρούτσου στο κέντρο της Λαμίας, όπου περπατούσε ανυποψίαστος ένας 79χρονος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport αρχικά τον πλησίασε μια 17χρονη ρομά και του απέσπασε την προσοχή.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο 11χρονος αδελφός της ο οποίος ξαφνικά επιτέθηκε στον ηλικιωμένο και τον έριξε στο έδαφος. Αμέσως η αδελφή του άρπαξε τα χρήματα από την τσέπη του παντελονιού και έφυγαν τρέχοντας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας από τις περιγραφές και το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους κατάφεραν να ταυτοποιήσουν γρήγορα τους ανήλικους δράστες και σήμερα το πρωί συνέλαβαν την 17χρονη, ενώ αναζητείται και ο 11χρονος αδελφός της.

Η 17χρονη οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον του κ. Ανακριτή Λαμίας.

