Eλεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα: πότε επανέρχεται το σύστημα

Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνουν ήδη τους πολίτες. Ποιους αφορά. Τι ισχύει για τα οχήματα με αναπηρικό σήμα.

Με το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου επανέρχεται στην Αθήνα, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ήδη, υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνουν τους πολίτες.

Η ανακοίνωση αναφέρει, επίσης, ότι στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί για τη στάθμευση των οχημάτων επισκεπτών (πινακίδα Ρ69-ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ), από τις 12 Απριλίου θα πάψει να ισχύει η ελεύθερη στάθμευση των οχημάτων και στο εξής θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν καταβολής αντίστοιχου τέλους, το οποίο θα είναι ανάλογο της διάρκειας της στάθμευσης.

Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει στις θέσεις επισκεπτών τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 9:00 έως τις 16:00. Στις θέσεις των κατοίκων και στις ειδικές θέσεις το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ισχύει όλο το 24ωρο και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις ημέρες και ώρες.

Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς την καταβολή τέλους, επίσης, όλες τις ημέρες και ώρες. Για τα οχήματα επισκεπτών, η μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης στάθμευσης είναι 3 ώρες και τα τέλη στάθμευσης ανέρχονται σε 50 λεπτά για στάθμευση μισής ώρας και αυξάνονται κατά 50 λεπτά ανά μισή ώρα, μέχρι τη δεύτερη ώρα όπου φτάνει τα 2 ευρώ. Για στάθμευση 2,5 ωρών ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει 4 ευρώ και για στάθμευση 3 ωρών 6 ευρώ. Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης γίνεται με τη χρήση ξυστών και ηλεκτρονικών καρτών (μηχανήματα POS) προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης (αξίας 1 ευρώ, 2 ευρώ και 6 ευρώ). Οι εν λόγω κάρτες διατίθενται από τριτοπωλητές (περίπτερα κ.λπ.).

