Ο Ντάνιελ Κρεγκ έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αναμένεται το επόμενο διάστημα ο Ντάνιελ Κρεγκ, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι έρχεται ο Ντάνιελ Κρεγκ, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, ενώ αναμένεται να επισκεφτεί και τις Σπέτσες.

Τα γυρίσματα του sequel της ταινίας Knives Out θα ξεκινήσουν το Μάιο, όμως ο πρωταγωνιστής αναμένεται νωρίτερα στη χώρα μας.

Τα εξωτερικά γυρίσματα θα γίνουν στο Πόρτο Χέλι και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουλίου.

Τον Ιούνιο, ο Ντάνιελ Κρεγκ πρόκειται να επισκεφτεί τις Σπέτσες, όπου επίσης θα γυριστεί μέρος της ταινίας αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, τα δικαιώματα της οποίας εξασφάλισε το Netflix.

