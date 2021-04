Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα: Οι διαδημοτικές μετακινήσεις να επιτραπούν και τις καθημερινές

Τι είπε για την κατάσταση στα νοσοκομεία και την πορεία των εμβολιασμών.

Πολλές είναι οι εισαγωγές από κορονοϊό στα νοσοκομεία νέων ανθρώπων, σύμφωνα με την πνευμονολόγο και διευθύντρια 7ης πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία»και Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.



Όπως είπε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 αυτό οφείλεται στο ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί, ενώ τα κρούσματα είναι πλέον περισσότερα από ότι στο πρώτο κύμα. Επισήμανε πάντως ότι η πίεση στο Σύστημα Υγείας παραμένει.



Πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας. Όπως είπε, τον Μαϊό η ροή θα είναι καλύτερη, ενώ το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα, «θα είμαστε καλά», τόνισε.



Εξέφρασε τη διαφωνία της για τις διαδημοτικές μετακινήσεις που γίνονται μόνο τα Σαββατοκύριακα. Και αυτό, όπως είπε, διότι είναι προτιμότερο να υπάρχει περισσότερος χώρος και χρόνος και δεν θα παρατηρείται ο συνωστισμός.



Σημείωσε για το Πάσχα, πως πρέπει να προσέχουμε και κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται με μικρό αριθμό ανθρώπων, σε στενό κύκλο. Επιπλέον, να αποφεύγονται οι κλειστοί χώροι που δεν υπάρχει σωστός αερισμός.

