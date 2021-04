Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι είναι το “εμβόλιο των φτωχών”

Σε ποιες χώρες έχει ξεκινήσει η δομική για το "εμβόλιο των φτωχών". Πότε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών.

Ένα νέο φθηνό και δυνητικά πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο αρχίζει να δοκιμάζεται σε τέσσερις χώρες (Βραζιλία, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ) και οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού παγκοσμίως.

Πρόκειται για το εμβόλιο NDV-HXP-S, το πρώτο σε κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιεί ένα νέο μοριακό σχεδιασμό, χάρη στον οποίο αναμένεται να δημιουργεί περισσότερα ισχυρά αντισώματα κατά του κορονοϊού, σε σχέση με την πρώτη γενιά εγκεκριμένων εμβολίων Covid-19. Επιπλέον, το νέο εμβόλιο είναι χαμηλού κόστους και πολύ πιο εύκολο στην παραγωγή του, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης».

Τα υπάρχοντα εμβόλια, όπως της Pfizer/BioNTech ή της Johnson & Johnson, πρέπει να παραχθούν σε εξειδικευμένα εργοστάσια με χρήση ορισμένων δυσεύρετων συστατικών. Αντίθετα, το νέο εμβόλιο μπορεί να παραχθεί μαζικά σε αυγά από κότες, όπως κάθε χρόνο παράγονται δισεκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια σε εργοστάσια ανά τον κόσμο. Μάλιστα κάθε αυγό μπορεί να παράγει πέντε έως δέκα δόσεις του νέου εμβολίου, σε σχέση με μία έως δύο δόσεις αντιγριπικού εμβολίου.

Αν το νέο εμβόλιο NDV-HXP-S αποδειχθεί στις δοκιμές ασφαλές και αποτελεσματικό, οι παραγωγοί εμβολίων θα μπορούν να παράγουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεις του ετησίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που σήμερα αγωνίζονται να βρουν στις πλουσιότερες χώρες διαθέσιμα εμβόλια σε προσιτές τιμές. Στο μέλλον πιθανώς θα μπορούν να παράγουν οι ίδιες το νέο εμβόλιο ή να το αποκτούν φθηνά από γειτονικές τους χώρες.

Η πρώτη φάση των κλινικών του νέου εμβολίου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και η τελική φάση μετά από μερικούς ακόμη μήνες. Τα έως τώρα πειράματα σε ζώα (τρωκτικά) έχουν αφήσει πολλές υποσχέσεις για την αποτελεσματικότητα του.

Το συντονισμό για την ανάπτυξη του νέου εμβολίου από Αμερικανούς επιστήμονες έχει το Κέντρο PATH για την Καινοτομία και την Πρόσβαση στα Εμβόλια, με χρηματοδοτική υποστήριξη από το κοινωφελές Ίδρυμα Γκέιτς. Ο εκπρόσωπος του Κέντρου δρ Μπρους Ίνις δήλωσε ότι «κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα παγκόσμιας κλάσης εμβόλιο».

