Γαϊδούρι έγινε... δημοτικός υπάλληλος (εικόνες)

Ο "Βαλαντάκος" ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του και εκτέλεσε το πρώτο του… δρομολόγιο!

Με έναν ακούραστο και πρόθυμο υπάλληλο ενισχύθηκε το προσωπικό του Δήμου Σύμης, ο οποίος ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του και εκτέλεσε το πρώτο του… δρομολόγιο!



Πρόκειται για τον «Βαλαντάκο», ένα συμπαθέστατο… γαϊδουράκι, το οποίο έκανε δωρεά στο Δήμο Σύμης ένας κάτοικος του νησιού και το οποίο παρέα με τον υπάλληλο του Δήμου Σύμης από τον οποίον πήρε και το όνομά του (το μικρό όνομα του συμβασιούχου δημοτικού υπαλλήλου είναι Βαλάντης) από χθες έγιναν αχώριστη ομάδα!



Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στη «Δημοκρατική» ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μπορεί ακόμα να μην βρήκε… γιατρό για το ιατρείο αλλά κατάφερε να κερδίσει έναν υπάλληλο που βγάζει επάξια το νερό και το φαγητό του, βοηθώντας τον υπάλληλο να μεταφέρουν αδρανή υλικά σε περιοχές όπου δεν μπορεί να προσεγγίσει τροχήλατο μεταφορικό μέσο!





«Το γαϊδουράκι, έγινε δωρεά στον Δήμο Σύμης από έναν συμπολίτη μας και από χθες έχουμε έναν ακόμα “υπάλληλο” στο δυναμικό μας! Το συμπαθέστατο ζώο, ο Βαλαντάκος, όπως τον ονομάσαμε, βοηθά από χθες τον δημοτικό μας υπάλληλο που έχει αναλάβει την μεταφορά αδρανών υλικών σε περιοχές όπου δεν μπορεί να προσεγγίσει όχημα! Σκοπός μας βέβαια, δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε σε καμία περίπτωση τον Βαλαντάκο, ο οποίος έχει εξασφαλίσει πλέον με μέριμνα του Δήμου στέγη, τροφή και νερό αλλά κυρίως να τείνει χείρα ή καλύτερα… πόδα βοηθείας στον υπάλληλό μας ο οποίος μεταφέρει αδρανή υλικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν προσεγγίζει αυτοκίνητο. Η Σύμη έχει πολλές και απότομες ανηφόρες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι στενά δρομάκια με πολλά σκαλιά και τέτοιου είδους μεταφορές γίνονται από υπαλλήλους μας. Ο Βαλαντάκος και ο Βαλάντης είναι από χθες αχώριστη ομάδα και όπως φαίνεται θα τα πάνε πολύ καλά στην συνεργασία τους. Ο Βαλαντάκος απολαμβάνει την περιποίηση και την φροντίδα του Βαλάντη στα δρομολόγια που κάνουν ως “συνεργάτες” και μέχρι στιγμής ο… νέος υπάλληλος του Δήμου έχει αποδειχθεί ένας πολύτιμος βοηθός! Τον έχουμε υποδεχθεί όλοι μας με αγάπη στην οικογένεια του Δήμου της Σύμης και μέριμνά μας είναι περισσότερο να τον φροντίσουμε και λιγότερο να μας βοηθήσει στις καθημερινές ανάγκες του Δήμου. Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί ένας πολύ αφοσιωμένος βοηθός! Είναι ένας πολύ χρήσιμος δημοτικός υπάλληλος που με αφοσίωση προσφέρει τα καθηκοντά του και εμείς τον ανταμείβουμε με αγάπη και φροντίδα!», δήλωσε στην "Δημοκρατική" ο δήμαρχος Σύμης ο οποίος δηλώνει υπερήφανος για τον νέο υπάλληλο!

