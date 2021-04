Life

Γιάννης Πλούταρχος: η αγάπη για τη ζωγραφική και το ταλέντο των παιδιών του (βίντεο)

Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για το χόμπι του, τον γιο του που ασχολείται ενεργά με τη μουσική και τις κόρες του που πήραν το ταλέντο του μπαμπά...

Για τα παιδιά του και το ταλέντο τους μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γιάννης Πλούταρχος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δήλωσε χαρούμενος και υπερήφανος για τον γιο του, Γιώργο Κακοσαίο, ο οποίος ασχολείται πλέον ενεργά με τον χώρο του τραγουδιού. Παράλληλα, μίλησε για τα "κορίτσια του" όπως είπε, με τις γλυκές φωνές.

Ο Γιάννης Πλούταρχος αναφέρθηκε και στη μεγάλη του αγάπη, τη ζωγραφική, η οποία, όπως είπε, τον ηρεμεί. Έχει μάλιστα παρακολουθήσει και μαθήματα.

