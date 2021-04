Κορονοϊός – Τζανάκης: Θα “αγγίξουμε” τις 5000 κρούσματα σήμερα – αύριο

Τεχνολογία - Επιστήμη

Η εφιαλτική πρόβλεψη του καθηγητή Πνευμονολογίας για τα κρούσματα και η εκτίμηση για αποκλιμάκωση του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Για 5000 κρούσματα κορονοϊού σήμερα ή αύριο έκανε λόγο ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, προβλέποντας ότι αποκλιμάκωση θα δούμε μετά τις 15 Απριλίου.

Σε δηλώσεις του στο ΟΡΕΝ, αναφέρθηκε και στα τοπικά lockdown σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη, αναφέροντας πως «οφείλω να πω ότι θα πρέπει να αποσυνδέσουμε το επιδημιολογικό φορτίο από την πρόθεσή μας να ανοίξουμε το λιανεμπόριο. Αν αποδεχτούμε ότι δεν επηρεάζει τους ιικούς δείκτες, τότε η απόφαση αυτή (σ.σ.: για το λουκέτο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη) πρέπει να ανατραπεί».

«Είναι προτιμότερο να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επιτρέπουμε στον κόσμο να πάει στο εξοχικό του να αποσυμφορηθούν το κέντρο και οι αστικές περιοχές. Ευτυχώς, δόθηκε η εντολή ο κόσμος να βγαίνει έξω τα Σαββατοκύριακα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον κόσμο να είναι έξω. Αυτό τον βοηθά να τηρεί τα μέτρα καλύτερα και τις καθημερινές», τόνισε.

Για την εστίαση και το άνοιγμα των εξωτερικών χώρων, είπε ότι «είναι μια ρεαλιστική και ωφέλιμη για την πανδημία, καθότι θα μετατρέψει μια άκρως ανασφαλή κοινωνική συμπεριφορά σε πιο οργανωμένη, πιο φορμαρισμένη και πιο ασφαλή κοινωνικότητα» και πρόσθεσε πως είμαι κι εγώ θιασώτης του να κλειστούμε στα σπίτια, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε».

Για τις μετακινήσεις εκτός νομού, «εφόσον είναι για εξοχικά, ναι. Ίσως μπορούμε να δούμε κάποιους κανόνες για απαγόρευση σε άκρως επιβαρυμένες περιοχές, ή ακόμα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά και με τα self test, έτσι ώστε να ζήσουμε μια κανονικότητα με τον κορονοϊό μέχρι να τον νικήσουμε πλήρως».

