Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: έρχονται απρόοπτα συμβάντα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής "To Πρωινό" Λίτσα Πατέρα.

Για μια καλή ημέρα για την αισθηματική μας ζωή κάνει λόγο η Λίτσα Πατέρα, προειδοποιώντας όμως να προσέξουμε σκάνδαλα και ψέματα.

Σήμερα η Αφροδίτη κάνει μια πολύ ωραία όψη, που θα έχει ως αποτέλεσμα να φουντώσουν πολλοί έρωτες, τονίζει χαρακτηριστικά η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Το μεσημέρι η Σελήνη μπαίνει στον Υδροχόο σε θέση που βρίσκονται και ο Κρόνος και ο Ουρανός και θα υπάρξουν πολλές ενδείξεις εντάσεων από τον κόσμο.

Σε αυτή τη θέση θα υπάρξει στις 26 του μήνα μία έκλειψη Σελήνης που θα φέρει πολλά γεγονότα.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις των ζωδίων:

