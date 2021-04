Οικονομία

Σταϊκούρας: ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων όπως και στην εστίαση

Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας και τα δυο σενάρια για την ελληνική οικονομία.

Την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, με πόρους από το ΕΣΠΑ, αντίστοιχη με αυτή της εστίασης, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Αν κι ένα πρόσθετο μέτρο για το τουρισμό δόθηκε χθες, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, προσπαθούμε να βρούμε πόρους ώστε να διευρύνουμε την γκάμα των δικαιούχων τέτοιων σχετικών προγραμμάτων (σ.σ. όπως της εστίασης)», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε την περαιτέρω οικονομική στήριξη κι άλλων κλάδων που έχουν μείνει κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι τα γυμναστήρια, υπογραμμίζοντας ότι «όλα εξαρτώνται από το συνδυασμό των μέτρων που λαμβάνουμε με τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε κάθε φορά».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί όλοι αυτό το διάστημα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια ορθή επιλογή από την αρχή της υγειονομιοκής κρίσης. «Προέχει η υγεία κι έπεται η οικονομία. Άρα, λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο κι ερχόμαστε εμείς ως οικονομικό επιτελείο να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις».

Όπως τόνισε, δεν είναι μόνο τα επιδόματα, αλλά ένα πλέγμα μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τα μικρά μαγαζιά.

Σχετικά με την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού έως 4.000 ευρώ, που ανακοινώθηκε χθες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων για τον μήνα Απρίλιο, τόνισε ότι από το μέτρο αναμένεται να ενισχυθούν 100.000 επιχειρήσεις κι ελεύθεροι επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από τον κλάδο του λιανεμπορίου.

«Είναι όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές τον Απρίλιο, όπως τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι κλπ. Από αυτές, οι 10.800 είναι οι επιχειρήσεις στις τρεις περιφερειακές ενότητες που ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα την Παρασκευή». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πληρωμή θα γίνει τον Μάιο ώστε το υπουργείο να έχει εικόνα για το πόσες μέρες θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο.

Σε ό,τι αφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι από την περασμένη Παρασκευή που άνοιξε η πλατφόρμα έχουν κατατεθεί ήδη 40.000 αιτήσεις και η πληρωμή της θα γίνει τέλος Απριλίου.

Για το μέτρο των παγίων δαπανών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η ένταση της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εμφανίσει μείωση τζίρου κατά 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, καθώς επίσης και ζημιές.

Στα 30 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα

Στο μέτωπο των δημοσιονομικών, ο υπουργός δήλωσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται περίπου στα 30 δισ. ευρώ και επαρκούν για επέκταση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων για ένα χρονικό διάστημα, εάν κι εφόσον απαιτηθεί.

«H ελληνική οικονομία, τα δημόσια οικονομικά αντέχουν, γιατί κάναμε μια νοικοκυρεμένη χρήση του ταμείου της χώρας ενισχύοντας το συστηματικά με επιτυχημένες εκδόσεις χρέους. Τα 7,5 δισ. ευρώ ως μέτρα στήριξης για τους πολίτες, πλέον έχουν γίνει τουλάχιστον 14 δισ. ευρώ», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στα δύο σενάρια για την ελληνική οικονομία.

Όπως είπε «στο βασικό σενάριο θεωρούμε ότι η κατάσταση τείνει προς τη σταθερότητα. Κι έχουμε δύο θετικούς δείκτες: Ο ένας είναι ότι ο τουρισμός θα πάει πολύ καλύτερα από το 2020 κι αυτό μεταφράζεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Ο άλλος είναι ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε 21 δισ. ευρώ περισσότερες καταθέσεις. Από αυτά τα 11 δισ. ευρώ αφορούν καταθέσεις των νοικοκυρών. Προσδοκούμε ένα μέρος αυτών να πέσει φέτος στην πραγματική οικονομία μέσω της ενίσχυσης της κατανάλωσης, όταν αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς και σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

Αντίθετα, το δυσμενές σενάριο είναι να λειτουργήσει η οικονομία με πειροριστικούς όρους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που σήμερα έχει ανακοινωθεί. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, τα μέτρα θα μπορούσαν να επαναληφθούν και για ένα ακόμα χρονικό διάστημα.

