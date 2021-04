Αθλητικά

Ο Ρονάλντο “έπιασε” τον Γιακουμάκη στα γκολ

Σε ποια θέση του πίνακα με τους πιό παραγωγικούς σκόρερ της «γηραιάς ηπείρου» βρίσκονται Γιακουμάκης και Ρονάλντο.

Παρά το γεγονός ότι για ακόμη μία αγωνιστική δεν σκόραρε, ο Γιώργος Γιακουμάκης παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης και φυσικά επικεφαλής του σχετικού πίνακα στο ολλανδικό πρωτάθλημα με 24 γκολ σε 26 συμμετοχές.

Ο Ελληνας επιθετικός βρίσκεται στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους πιό παραγωγικούς σκόρερ της «γηραιάς ηπείρου» σε... πραγματικούς αριθμούς, καθώς στην βαθμολογία για το «χρυσό παπούτσι» λαμβάνεται υπ΄ όψιν και ο συντελεστής δυσκολίας κάθε πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα ο Γιακουμάκης να... χάνει έδαφος. Τα ίδια τέρματα με τον Γιακουμάκη, έχει πλέον και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφθασε στα 24 γκολ σε 25 συμμετοχές και με ένα ματς λιγότερο, είναι τρίτο στην κατάταξη.

Στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, παραμένει και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς ο Γερμανός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου (σ.σ. έχει τραυματισθεί στο γόνατο και θα χάσει μερικά ματς), έχει σκοράρει 35 φορές σε 25 αναμετρήσεις, ενώ ακολουθεί ο Νιγηριανός στράικερ της Γκενκ, Πολ Ονουάτσου με 26 τέρματα σε 31 αγώνες.

Τα κορυφαία 12 πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA είναι αυτά της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ρωσίας, του Βελγίου, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας, της Τουρκίας και της Αυστρίας. Και απ' αυτά θα προκύψει ο καλύτερος γκολτζής της χρονιάς.

