“Η Φάρμα”: Γκρέκας και Ξιαρχό φέρνουν τρικυμία (βίντεο)

Νέοι παίκτες μπήκαν στη "Φάρμα" και έφεραν αναταραχή στο σπίτι. Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο...

Μη προβλέψιμη ήταν και η είσοδος νέων παικτών στο παιχνίδι. Ο γνωστός χορογράφος Τάσος Ξιαρχό αποφάσισε να γίνει αγρότης και να μπει στη Φάρμα.

Μαζί του μπήκε και ο Κώστας Γκρέκας, ο οποίος είχε αποκαλύψει, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι στόχος του είναι να τα διορθώσει όλα μέσα στο παιχνίδι.

Η είσοδός τους όμως φέρνει τρικυμία στη Φάρμα, όπως αποκαλύπτει το αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

