Με θεατές το Euro 2020

Όλες οι πόλεις υποδοχής του Euro 2020 έχουν δηλώσει στην UEFA ότι θα έχουν φιλάθλους στα γήπεδά τους.

Ολες και οι 12 πόλεις υποδοχής του Euro 2020 (11/6-11/7,) έχουν δηλώσει στην UEFA ότι θα έχουν φιλάθλους στα γήπεδά τους, όπως ανέφερε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, είχε προειδοποιήσει αυτές τις πόλεις ότι θα χάσουν το δικαίωμα φιλοξενίας, εάν δεν επιβεβαιώσουν έως την Τετάρτη(7/4), ότι είναι σε θέση να έχουν φιλάθλους στις εξέδρες.



Πάντως κάποιες από αυτές περιορίζονται στο 10% της χωρητικότητας των γηπέδων τους, αριθμός μπορεί να μην είναι αρκετός για την UEFA. Στην Κοπεγχάγη θα φιλοξενηθούν περισσότεροι από 12.000 θεατές, 30% της χωρητικότητας, στους τέσσερις αγώνες της, η Gazprom Arena στην Αγία Πετρούπολη έχει ήδη υποδεχθεί 22.500 οπαδούς της Ζενίτ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Times, στην Ιρλανδία, απαιτήθηκε το 25% της χωρητικότητας του Dublin Arena.



Σύμφωνα με αγγλικές ιστοσελίδες, το Wembley θα μπορεί να φιλοξενήσει 45.000 (το ήμισυ της χωρητικότητας). Αμφιβολίες υπήρχαν στις περιπτώσεις του Δουβλίνου, Γλασκώβης, Μπιλμπάο και Μπακού, αλλά φαίνεται να ξεπερνούνται. Η UEFA αναμένει να λάβει τελική απόφαση για την έγκριση των πόλεων φιλοξενίας στις 20 Απριλίου. Οι 12 πόλεις του EURO 2020: Αμστερνταμ, Μπακού, Μπιλμπάο, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λονδίνο, Μόναχο, Ρώμη και Αγία Πετρούπολη.

