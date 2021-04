Οικονομία

Συντάξεις Μαΐου: πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους ενόψει και του Πάσχα.

Από την Παρασκευή, 23 Απριλίου αναμένεται να αρχίσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου στους δικαιούχους. Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου.

Αναλυτικά:

1.Το ΙΚΑ θα πληρώσει τις συντάξεις με βάση τον ΑΜΚΑ των δικαιούχων. Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν οι συντάξεις Μάϊου 2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9, ενώ τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

2. Ο ΟΑΕΕ , ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ θα πληρώσουν την Τρίτη, 27 Απριλίου τις συντάξεις Μαΐου 2021.

3.Το ΝΑΤ και το Δημόσιο θα καταβάλουν την Τετάρτη, 28 Απριλίου τις συντάξεις Μαΐου 2021. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ αλλά και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

4.Την Πέμπτη, 29 Απριλίου ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:





Ο Βασίλης Κικίλιας προσφέρει βοήθεια σε τραυματίες τροχαίου (εικόνες)