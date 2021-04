Πολιτική

“Παράθυρο” Γεραπετρίτη για Πάσχα στο χωριό

Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα. Πότε θα ανοίξει η εστίαση. Τι είπε για τα σχολεία.

Άνοιγμα των Λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου και διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα σε περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό επίπεδο με τον τόπο κατοικίας και εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια για άνοιγμα της εστίασης, πριν τις γιορτές.

«Η Επιτροπή έχει ήδη συζητήσει ότι θα πάμε σε ένα άνοιγμα σχολείων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για υποχρεωτικά self test. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας, κι εκτιμούμε ότι έως αύριο θα έχουν εφοδιαστεί όλα τα φαρμακεία των μεγάλων αστικών κένρτρων, έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν εφοδιαστεί όλα τα φαρμακεία της χώρας. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουμε τη Δευτέρα τα σχολεία, καθώς έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά και αυτό έχει μια σοβαρότατη επιβάρυνση όχι μόνο για την ψυχική υγεία των μαθητών, αλλά και με ζητήματα μαθησιακά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρωτίστως τα Λύκεια. «Τα δημοτικά σχολεία έχουν παραμείνει για μακρύτερο διάστημα ανοιχτά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης του σχολικού έτους», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σε ό,τι αφορά στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, σημείωσε ότι η πιθανότητα να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε το Πάσχα στα χωριά μας θα είναι μια μεγάλη ανάσα. «Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε κάποια μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, είναι λογικό να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα, όχι σε περιοχές όμως που θα είναι εξαιρετικά επιβαρυμένες. Το λογικό είναι περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό επίπεδο, να είναι σχετικώς προσβάσιμες», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να έχουμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, γι’ αυτό και οι μετακινήσεις στα χωριά θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους πολίτες.

Επιδημιολογική κατάσταση

Σχετικά με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο υπουργός Επικρατείας επισήμανε ότι παρατηρείται μια μικρή σταθεροποίηση προς αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, όμως ο δείκτης των κρουσμάτων δεν αποτυπώνει πάντοτε αντικειμενικά την κατάσταση, γιατί συνδέεται με τον αριθμό των τεστ που γίνονται. «Ήδη έχουμε φτάσει σε αριθμούς ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας, με περισσότερα από 50.000 τεστ. Άρα είναι αναμενόμενο ότι θα έχουμε αυξητική τάση στον αριθμό των κρουσμάτων», ανέφερε.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές και στις νοσηλείες στην Αττική σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αναμονή για τις κλίνες ΜΕΘ. «Είναι περίπου 60 άτομα μεσοσταθμικά, τα οποία βρίσκονται σε αναμονή για να εισαχθούν σε κλίνες ΜΕΘ. Παρά ταύτα όλοι οι ασθενείς βρίσκονται υπό αναπνευστική υποστήριξη, τους παρέχεται δηλαδή απόλυτη ιατρική κάλυψη». Συμπλήρωσε δε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και πίεση στο σύστημα υγείας σε ειδικές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Σε ό,τι αφορά στο σταδιακό άνοιγμα τη αγοράς, ο ίδιος επισήμανε ότι σκέψη να υπάρξει μερική επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στηρίζεται στο γεγονός ότι παρατηρείται μια σοβαρότατη κόπωση στον πληθυσμό με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η συμμόρφωση στα πολύ αυστηρά μέτρα που λειτουργούν επί μακρόν. «Η βασική μας θέση είναι ότι δίνοντας κάποιες βαλβίδες αποσυμπίεσης στους πολίτες, τους διοχετεύουμε σε πιο ελεγχόμενα κυκλώματα, έτσι ώστε το λιανεμπόριο να αντικαταστήσει τις συναθροίσεις στα σπίτια και σε πλατείες έξω από καφέ ή μπαρ», υπογράμμισε.

Τέλος, ερωτηθείς για τους δασικούς χάρτες, προανήγγειλε «οριζόντιες παρεμβάσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος που θα τους εξορθολογήσουν», ενώ παραδέχτηκε ότι «παρατηρήθηκε μια υπερβολική κατηγοριοποίηση των δασικών εκτάσεων κυρίως στα νησιά. Είναι όμως συνθήκη για την ανάπτυξη η ύπαρξη δασικών χαρτών στη χώρα μας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση νοηματοδοτεί σε καθημερινή πλέον βάση τη λέξη μπάχαλο

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχια, Νάσος Ηλιόπουλος. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι "την ώρα που ο κ. Σκέρτσος λέει ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για το Πάσχα» ο κ. Γεραπετρίτης έσπευσε από τώρα να αφήσει παράθυρο για απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων. Και αυτά, την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέο ρεκόρ κρουσμάτων και το ΕΣΥ παραμένει στο όριο της κατάρρευσης. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη νοηματοδοτεί σε καθημερινή πλέον βάση τη λέξη μπάχαλο. Συνεχίζει χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία λογική και χωρίς καμία συνεννόηση ακόμα και μεταξύ υπουργών σε διπλανά γραφεία στο Μέγαρο Μαξίμου".

