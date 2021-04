Τεχνολογία - Επιστήμη

Κατάδυση στο βαθύτερο ναυάγιο του κόσμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το ναυάγιο του USS Johnston, στη θάλασσα των Φιλιππίνων, σε βάθος πολλών χιλιάδων μέτρων.

Στο βαθύτερο γνωστό ναυάγιο, το USS Johnston, στη θάλασσα των Φιλιππίνων, στον Ειρηνικό Ωκεανό, καταδύθηκε υποβρύχιο.

Το USS Johnston βρίσκεται σε βάθος σχεδόν 6.500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι ερευνητές διέθεσαν πολλές ώρες στην επιθεώρηση και την μαγνητοσκόπηση του πλοίου, ενώ πραγματοποιήθηκε σειρά από καταδύσεις. Το 115 μέτρων αντιτορπιλικό του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ βυθίστηκε κατά τη ναυμαχία της νήσου Σαμάρ, το 1944, μετά από σφοδρή μάχη με έναν μεγαλύτερο στόλο ιαπωνικών πολεμικών πλοίων.

Σύμφωνα με τον Victor Vescovo, που ηγήθηκε της αποστολής και πλοήγησε το υποβρύχιο, το ναυάγιο βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος που, καθώς το οξυγόνο εκεί είναι ελάχιστο, υπάρχει πολύ μικρή διάβρωση από τη θαλάσσια ζωή.

Ως εκ τούτου, το πλοίο είναι «εξαιρετικά ανέπαφο πέρα από το σημείο της ζημιάς από τη σφοδρή μάχη». Το ναυάγιο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2019 και κομμάτια του μαγνητοσκοπήθηκαν από τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο. Ωστόσο, ένα κομμάτι του ναυαγίου ήταν σε βάθος μεγαλύτερο από αυτό που το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο μπορούσε να ερευνήσει και έτσι, γι’ αυτή την αποστολή, επιστρατεύτηκε ένα άλλο υποβρύχιο, το DSV Limiting Factor, σύμφωνα με το naftemporiki.gr.

Το υποβρύχιο, με κύτος τιτανίου, μπορεί να φιλοξενήσει δύο άτομα και να καταδυθεί σε οποιοδήποτε βάθος. Κατά το παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί σε αποστολές στην Τάφρο των Μαριανών αλλά και στο ναυάγιο του Τιτανικού. Σύμφωνα με τον Victor Vescovo, ο χαρακτηριστικός αριθμός του πλοίου, 557, ήταν ορατός και στις δύο πλευρές της πλώρης ενώ ανέπαφοι παρέμεναν και δύο πυργίσκοι οπλισμού.

«Οι πυργίσκοι οπλισμού ήταν στο σημείο όπου έπρεπε να είναι, είχαν μάλιστα στραφεί προς τη σωστή κατεύθυνση όπου πιστεύουμε ότι έπρεπε να ήταν, καθώς συνέχιζαν να βάλλουν μέχρι που το USS Johnston βυθίστηκε. Το γεγονός πως οι βάσεις για τις τορπίλες ήταν άδειες οδηγεί τους ειδικούς να πιστεύουν πως εκτοξεύτηκαν όλες κατά των Ιαπώνων.

Η ομάδα εργάζεται τώρα με εξειδικευμένους ιστορικούς ώστε να ρίξουν περισσότερο φως στη μάχη. Το σχετικά μικρό USS Johnston υπερκεράστηκε από τον ιαπωνικό στόλο, ανάμεσα στα πλοία και το μεγαλύτερο πολεμικό της Ιαπωνίας, ωστόσο αναγνωρίστηκε το θάρρος του κατά τη μάχη. Από το πλήρωμα των 327 μελών, επέζησαν 141.

Κατά την αποστολή δεν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και η ομάδα έριξε στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων, πριν και μετά τις καταδύσεις.

Ειδήσεις σήμερα

Μακρινίτσα: σκότωσε τα δύο αδέλφια σε μια στιγμή

Γαϊδούρι έγινε... δημοτικός υπάλληλος (εικόνες)

Ισλανδία: βίντεο από drone πάνω από το ηφαίστειο