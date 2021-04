Κόσμος

Πασχαλινό χιόνι στο Βέλγιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πασχαλινός χιονιάς έπληξε τις Βρυξέλλες, σε μια σπάνια απριλιάτικη «εμφάνισή του».

Δευτέρα του Πάσχα με χιόνια έκαναν οι κάτοικοι των Βρυξελλών.

Τα χιόνια εμφανίστηκαν στην πρωτεύουσα του Βελγίου, προκαλώντας έκπληξη, αφού οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι να τα βλέπουν Απρίλιο μήνα.

Οι νιφάδες κάλυψαν τα ανοιξιάτικα λουλούδια, χωρίς όμως να προκαλούν προβλήματα.

Και το πρωί της Τρίτης οι Βρυξέλλες «ξύπνησαν» σε λευκό τοπίο, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και την Τετάρτη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Γκρέκας και Ξιαρχό φέρνουν τρικυμία (βίντεο)

Γκάγκα: Οι διαδημοτικές μετακινήσεις να επιτραπούν και τις καθημερινές

Σταϊκούρας: ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων όπως και στην εστίαση