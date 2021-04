Υγεία - Περιβάλλον

Αξιωματούχος EMA: Το εμβόλιο της AstraZeneca συνδέεται με τις θρομβώσεις

Τι υποστηρίζει ο επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

«Κατά την γνώμη μου μπορούμε να πούμε, πλέον, ότι υπάρχει μια κάποια σχέση με το εμβόλιο. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι, ακριβώς , που προκαλεί αυτή την αντίδραση. Οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σπάνιες και η σχέση κόστους-οφέλους συνεχίζει να ευνοεί τα εμβόλια», δήλωσε αναφερόμενος σε ενδεχόμενες παρενέργειές του ο υπεύθυνος στρατηγικής εμβολιασμών του Ema, Μάρκο Καβαλιέρι, σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

Αναφερόμενος, πάντα στο εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού, πρόσθεσε: «Τώρα, όμως, είναι όλο και πιο δύσκολο να πει, κανείς, ότι δεν υπάρχει μια σχέση του εμβολίου AstraZeneca με ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις θρόμβων του αίματος που συνδέονται με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων».

Ο Καβαλιέρι τονίζει, πάντως, ότι «οι σχετικές εκτιμήσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών δεν έχουν ολοκληρωθεί» και ότι «κατά την διάρκεια της εβδομάδας θα δοθούν γενικές οδηγίες», αλλά «δύσκολα θα γίνει αναφορά σε όρια ηλικίας, όπως έκαναν κάποιες χώρες».

Ο υπεύθυνος στρατηγικής εμβολιασμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, δηλώνει στην Il Messaggero ότι «οι νέες γυναίκες, οι οποίες εμφάνισαν, τις περισσότερες φορές, τις θρομβώσεις αυτές, δεν πλήττονται από τον κορονοϊό με πολύ σοβαρό τρόπο. 'Αρα στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να σξιολογήσουμε την σχέση κόστους-οφέλους».

«Οι οδηγίες που αφορούν το σκεύασμα αυτό πρόκειται σίγουρα να επικαιροποιηθούν, με αναφορά στο ότι οι παρενέργειες, συνδέονται με το εμβόλιο. Θα υπογραμμιστεί με ξεκάθαρο τρόπο», τονίζει, τέλος, ο Μάρκο Καβαλιέρι.

Το εμβόλιο της AstraZeneca έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα εδώ και αρκετές εβδομάδες με πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη να παγώνουν τους εμβολιασμούς.

Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ανέφερε ότι "δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το εμβόλιο της AstraZeneca, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα περιστατικά θρομβώσεων είναι 1 στις 346.000” τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. “Όπως όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, έτσι έχει και το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί υπέρ της ασφάλειάς του” πρόσθεσε.

«Ένα επεισόδιο που έχει χαρακτηριστεί ως πιθανό και είναι από τα πρώτα περιστατικά που έχουν συμπεριληφθεί στο σύνολο των περιστατικών που εξετάζονται πανευρωπαϊκά» ανέφερε χθες κατά την ενημέρωση η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Αυτό το περιστατικό αναφέρθηκε στη χώρα μας σε σύνολο 346.000 δόσεων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η ίδια πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστική εξηγώντας πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων που εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, αναφέρει ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη της νοσοκομειακής νοσηλείας και των θανάτων. Κάτι που υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την εμφάνιση του συνδρόμου με θρόμβωση και θρομβοπενία.

