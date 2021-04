Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ενόψει Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενόψει Πάσχα για παιδιά και οικογένειες που ζουν σε κατάσταση φτώχειας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενόψει του Πάσχα κινητοποιεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης που στηρίζει πανελλαδικά και καθημερινά.

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αιτημάτων για υποστήριξη στα οποία καλείται να ανταποκριθεί ο Οργανισμός, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, με δεδομένο ότι οι ανάγκες αυξάνονται δραματικά λόγω των οδυνηρών ανατροπών που έχει προκαλέσει η πανδημία στα νοικοκυριά και των ακόμα μεγαλύτερων αρνητικών συνεπειών που έχει επιφέρει στις ήδη αδύναμες οικονομικά οικογένειες.

Σημειώνεται ότι το 2020 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 45,5% στον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών με σοβαρότατα προβλήματα διαβίωσης, που υποστηρίξαμε. Συνολικά καλύψαμε τις ανάγκες 20.174 παιδιών και των οικογενειών τους.

Σήμερα και ενόψει Πάσχα, οι ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, επιδεινώθηκαν δραματικά με αποτέλεσμα να μην αρκούν για να καλύψουμε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.

"Καλούμε όλους εσάς, ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμμετέχετε στην πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών και μαζί να εξασφαλίσουμε ένα ζεστό και πλήρες Πασχαλινό τραπέζι στις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, που σήμερα δοκιμάζονται, αδυνατώντας να καλύψουν έστω τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους. Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι, θα καταφέρουμε, να προσφέρουμε ένα όμορφο Πάσχα, με Χαμόγελο, για κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα" αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

1. Πριν φύγουμε από το σπίτι δεν ξεχνάμε



Να στείλουμε SMS στο 13033 ή να φέρουμε μαζί μας συμπληρωμένο το έντυπο Μετακίνησης δηλώνοντας το πλαίσιο 4: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Να φοράμε τη μάσκα μας.

Να έχουμε μαζί μας αντισηπτικό



2. Στο Κέντρο Στήριξης παραδίδουμε τα είδη στο προσωπικό του Οργανισμού φορώντας τη μάσκα μας και τηρώντας πάντα τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Παρακάτω θα βρείτε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, που συγκεντρώνουμε καθώς και τα 16 σημεία πανελλαδικά που παραλαμβάνονται τα προϊόντα:

Τυποποιημένα τσουρέκια, κουλουράκια & Πασχαλινά Σοκολατένια αυγά

Γάλα εβαπορέ

Λάδι

Ρύζι

Όσπρια

Ζυμαρικά

Αλεύρι

Σάλτσα τομάτας

Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, ατομικοί χυμοί)

Βρεφικές κρέμες

Βρεφικό γάλα Νο 1 και Νο 2

Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντιλα, κρέμες συγκάματος, βρεφικό σαμπουάν και αφρόλουτρο)

Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ)

Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες)

Είδη οικιακής χρήσης (αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, σακούλες απορριμμάτων)

Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας)

Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού, σε συνολικά 16 περιοχές στην Ελλάδα:

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Μαρούσι Διεύθυνση: Στουντίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126 Τηλ: 210 6095844 - E-mail: socialservicesmarousi@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ίλιον Διεύθυνση: Αγίας Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή Ίλιον, Τ.Κ. 13121 Τηλ: 210 5781060 - E-mail: socialservicesilion@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Νέα Μάκρη Διεύθυνση: 31ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005 Τηλ: 22940 96711 - E-mail: socialservicesnmakri@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη Διεύθυνση: Εμμανουήλ Χρυσολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη, T.K. 54629 Τηλ.: 2310 535629 - E-mail: socialservicesthess@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 83, Πάτρα, Τ.Κ. 26221 Τηλ: 2610 332499 - E-mail: socialservicespatra@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στον Πύργο Ηλείας Διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210 24080 - E-mail: socialservicespyrgos@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κόρινθο Διεύθυνση: Ερμού 14, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100 Τηλ: 27410 71211 - E-mail: socialserviceskorinthos@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Χαλκίδα Διεύθυνση: Φαβιέρου 41, Χαλκίδα, Τ.Κ.34100 Τηλ: 22210 79788 - E-mail: socialserviceshalkida@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κέρκυρα Διεύθυνση: Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, Τ.Κ.49100 Τηλ: 26610 80368 - E-mail: socialserviceskerkyra@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στα Χανιά Διεύθυνση: Σμύρνης 30, Χανιά, Τ.Κ.73136 Τηλ: 28210 92300, 28210 73000 - Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ηράκλειο Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 138, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306 Τηλ: 2810 245162 - Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ρέθυμνο Διεύθυνση :Σταμαθιουδάκη 59, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 741 00 Τηλ: 2831055600 - Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσαλία Διεύθυνση: Αγιάς 97, Λάρισα, T.K 41221 Τηλ: 2410 560900, 2410 555422 - E-mail: socialservicesthessalia@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Τρίπολη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Τρίπολη ΤΚ 22100 Τηλ: 2710 234154 - Ε-mail: socialservicestripoli@hamogelo.gr



Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Καβάλα Διεύθυνση: Φιλελλήνων 16, Τ.Κ. 654 02 Καβάλα Τηλ: 2510 232616 - E-mail: socialserviceskavala@hamogelo.gr



Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Βορείου Αιγαίου Π. Kουντουριώτου 53 και Κομνηνάκη 12, Μυτιλήνη, 81100 Τηλ: 22510 44982 - E mail: lesvos@Hamogelo.gr



Ειδήσεις σήμερα:

“Παράθυρο” Γεραπετρίτη για Πάσχα στο χωριό

Σκέρτσος: το lockdown κράτησε πολύ - ίσως φέρει ανάποδα αποτελέσματα

Πασχαλινό χιόνι στο Βέλγιο (εικόνες)