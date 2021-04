Υγεία - Περιβάλλον

ΠΦΣ: διευκρινίσεις για την προμήθεια των self tests από τα φαρμακεία

Ποιοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεστ σε πρώτη φάση. Η έκκληση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στους πολίτες.

Το θέμα της διαδικασίας διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διάθεσης των στους πολίτες, συζητήθηκε σε διαδικτυακή διάσκεψη των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, «στόχος της διάσκεψης ήταν να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η διανομή, η κατανομή και επάρκεια των τεστ, ώστε ο πολίτης να μπορέσει να τα προμηθευτεί ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα».

Όπως διευκρινίστηκε σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων, η διάθεση θα αφορά μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς . Όλα τα άλλα ΑΜΚΑ θα είναι «κλειστά» και επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των self tests.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς τους δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας , για λόγους Δημόσιας Υγείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους , προγραμματίζοντας την προμήθεια των self tests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.

