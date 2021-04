Κοινωνία

Δασικοί χάρτες: Αλλαγές με οριζόντιες παρεμβάσεις

Διευκρινίσεις από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη για τους δασικούς χάρτες.

Αλλαγές στους δασικούς χάρτες με οριζόντιες παρεμβάσεις ώστε να αποκατασταθούν αστοχίες που έχουν υπάρξει, προανήγγειλε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Θα υπάρξουν οριζόντιες παρεμβάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα αποκαταστήσουν τα πράγματα. Δηλαδή θα έχουμε μία αναδιάταξη σε ό,τι αφορά τη λογική των δασικών εκτάσεων, άρα οριζόντιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα εξορθολογήσουν τους δασικούς χάρτες και στη συνέχεια όταν πλέον θα έχουμε έρθει στο ορθό, τότε θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες με ενστάσεις, να αποκαταστήσουν τις μεμονωμένες αστοχίες που έχουν υπάρξει» τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Το να έχουμε δασικούς χάρτες όπως και κτηματολόγιο, είναι συνθήκη για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Έχοντας πει αυτό, να πω ότι πράγματι σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες υπήρχαν περιπτώσεις όπου υπήρχε μία υπερβολική κατηγοριοποίηση δασών. Αυτό παρατηρήθηκε κατεξοχήν στα νησιά όπου είναι και ιδιαίτερες οι συνθήκες οι γεωμορφολογικές λόγω των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ανέλαβε την πρωτοβουλία, χθες έγινε μία μεγάλη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας διότι γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ υψηλής ευαισθησίας, ότι θα υπάρξουν οριζόντιες παρεμβάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα αποκαταστήσουν τα πράγματα.

Φάμελλος: Απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης η κατάρρευση του εμβληματικού έργου των δασικών χαρτών

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κάνει λόγο για κατάρρευση του εμβληματικού έργου των δασικών χαρτών.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "χθες συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι της κατάρρευσης του έργου των δασικών χαρτών, οι κ.κ. Μητσοτάκης, Σκρέκας, Χατζηδάκης, Ταγαράς και Αμυράς, οι οποίοι, διαπιστώνοντας το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν το εμβληματικό έργο των δασικών χαρτών, παραδέχτηκαν ότι απέτυχαν και έδωσαν έξι (6) μήνες παράταση στους εαυτούς τους, χωρίς να έχουν την επάρκεια να ανακοινώσουν πώς θα διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες και τις σοβαρές αρρυθμίες που οι ίδιοι δημιούργησαν. Η ανεπάρκειά τους αποδεικνύεται από την ίδια την ανακοίνωση. Αφήνουν ανοιχτή τη διαδικασία των αντιρρήσεων, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνουν ότι θα διορθωθούν οι χάρτες (χωρίς να ξέρουν πώς) και άρα ότι θα αναρτηθούν νέοι. Γιατί δε λένε στους πολίτες ότι πρέπει να περιμένουν τη νέα ανάρτηση διορθωμένων χαρτών και να μην ταλαιπωρούνται με κόστος μελετών και αντιρρήσεων; Γιατί δε λένε τι θα διορθώσουν;

Για να καλύψουν τα λάθη και την ανεπάρκειά τους, είχαν το θράσος να δηλώσουν ότι κληρονόμησαν λάθη από το νόμο 4389/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για αυτούς, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί του 4389/16 δεν αφορούν ουδόλως στα λάθη των σημερινών αναρτήσεων. Αντίθετα, νέα εκκρεμότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εξέταση από το ΣτΕ των ρυθμίσεων Χατζηδάκη, μια απόφαση που μπορεί να αναδείξει και άλλα προβλήματα «made by ΝΔ»."

