Lockdown: Συλλήψεις και πρόστιμα “φωτιά” για την μη τήρηση των μέτρων

69660 έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε όλη την επικράτεια. Ο απολογισμός της Δευτέρας.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Δευτέρα, 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 69.660 έλεγχοι, από τους οποίους οι 8.780 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.185 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις, ως ακολούθως:

• 952 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

138 στην Αττική,

138 στη Θεσσαλονίκη,

95 στη Δυτική Ελλάδα,

90 στην Κεντρική Μακεδονία,

72 στην Ήπειρο,

63 στην Πελοπόννησο,

61 στη Στερεά Ελλάδα,

61 στην Κρήτη,

53 στη Θεσσαλία,

48 στα Ιόνια Νησιά,

47 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

45 στο Βόρειο Αιγαίο,

21 στη Δυτική Μακεδονία και

20 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου 7 Νοεμβρίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά 166.626 ομοειδείς παραβάσεις.

• 199 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 188 πρόστιμα των 300 ευρώ και 11 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

31 στην Αττική,

26 στη Θεσσαλονίκη,

22 στην Ήπειρο,

21 στην Κρήτη,

18 στη Στερεά Ελλάδα,

18 στην Κεντρική Μακεδονία,

12 στο Νότιο Αιγαίο,

10 στη Δυτική Ελλάδα,

10 στη Θεσσαλία,

10 στην Πελοπόννησο,

9 στο Βόρειο Αιγαίο,

6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

5 στα Ιόνια Νησιά,

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου 2020, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 47.960 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 46.002 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.958 των 150 ευρώ.

• 34 παραβάσεις και 9 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α..

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνου πολυκαταστήματος και 5.000 ευρώ στην επιχείρηση.

από 1.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, 2 παντοπωλεία και κομμωτήριο, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

σύλληψη και 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου-καφετέριας και από 300 ευρώ σε 3 πελάτες.

σύλληψη και 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτρια καφενείου και από 300 ευρώ σε 5 πελάτες.

2 συλλήψεις και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτες καταστήματος μαζικής εστίασης και από 300 ευρώ σε 8 πελάτες.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύλληψη και 5.000 ευρώ για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη ατόμου για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

σύλληψη ατόμου για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. και 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Αττική, από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 άτομα για συνάθροιση σε οικία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά 4.876 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.731 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

