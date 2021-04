Life

“The 2Night Show”: με την Μαρία Μπεκατώρου και εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι καλεσμένοι που θα κάνουν το βράδυ σας ξεχωριστό.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, με παιχνιδιάρικη διάθεση, στο "The 2Night Show" τη Μαρία Μπεκατώρου. Η λαμπερή παρουσιάστρια του «Your Face Sounds Familiar - Αll Star» δηλώνει υπερήφανη που είναι μέρος αυτού του show και αποκαλύπτει ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα μετά το «Still Standing» και την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών γυρισμάτων για τη φετινή χρονιά. Τέλος, μιλά για τα «μαθήματα» που έχει πάρει στα τόσα χρόνια που κάνει τηλεόραση και εξηγεί γιατί είναι πια πιο «πονηρεμένη».

Η Ασημίνα Ιγγλέζου, η αθλήτρια ορεινού τρεξίματος που έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «Survivor», μιλάει για την εμπειρία της στο ριάλιτι επιβίωσης, αποκαλύπτει τους λόγους που άλλαξε η ψυχολογία της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και αποκαλύπτει τις ύπουλες επιθέσεις που δέχτηκε από συμπαίκτες της. Η Ασημίνα αναφέρεται στις διακρίσεις που έχει κατακτήσει στον αθλητισμό αλλά και στο μόντελινγκ, στις σέξι και αποκαλυπτικές φωτογραφίες που ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram, καθώς και στην αγαπημένη της οικογένεια, που την στηρίζει σε κάθε της βήμα.

Ο Γρηγόρης συναντά, για πρώτη φορά στο «The 2Night Show», τον Χριστόφορο Βλαχάκη - OXFLOYD. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, γιος του Χρήστου Δάντη και της Κατερίνας Τοπάζη, μπορεί να ακολούθησε τα βήματα των γονιών του, αλλά δημιούργησε το δικό του μοναδικό στυλ. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια στην Αμερική, στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, στη συνεργασία του με τον Ανδρέα Γεωργίου στο «Τατουάζ», αλλά και στη σχέση του με την υποκριτική. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής ένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του και μαγεύει με την υπέροχη φωνή του.

