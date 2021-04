Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: τι ισχύει για τους συνεκμισθωτές ακινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις όπου στο ίδιο ακίνητο, εμφανίζονται πολλαπλές μισθώσεις.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μία δήλωση πρέπει να κάνουν οι συνιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένα ενοίκια για να λάβουν την κρατική αποζημίωση και όχι όλοι όσοι αναγράφονται στο συμβόλαιο. Αυτό εξάγεται από την απόφαση της ΑΑΔΕ για την αποζημιώσεις ενοικίων, ώστε αφενός να μην ταλαιπωρηθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες, αφετέρου δε να λάβουν γρήγορα τα χρήματά τους. Αυτή η απόφαση βγήκε διότι όταν υπέβαλαν όλοι δήλωση μπλόκαρε το σύστημα και υπήρχαν καθυστερήσεις.

Η δεύτερη αποσαφήνιση αφορά περιπτώσεις που στο ίδιο ακίνητο εμφανίζονται πολλαπλές μισθώσεις. Εκεί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν την λύση μιας μίσθωσης για να προχωρήσει η εκκαθάριση της δήλωσης COVID και να καταβληθεί η αποζημίωση.

Λύση σε αυτά τα δυο τεχνικά προβλήματα που στερούν εδώ και ένα χρόνο τις αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για πάνω από 570.000 δηλώσεις ιδιοκτητών, για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, που αφορούν κατά κύριο λόγο μισθώσεις με περισσότερους του ενός εκμισθωτές, που έχουν υποβάλει όλοι δήλωση για το ίδιο ακίνητο, καθώς και μισθώσεις με ελλείψεις στα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων.

Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και ήδη, από το βράδυ της Δευτέρας, έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση των στοιχείων στο aade.gr, και, συγκεκριμένα, στη σελίδα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων.

Εκεί, υπάρχει ενημέρωση για τις μισθώσεις ακινήτων από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, που έχουν υποβάλει ο καθένας ξεχωριστή δήλωση COVID για την ίδια μίσθωση, την περίοδο Μαρτίου–Δεκεμβρίου 2020.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους συνιδιοκτήτες αυτούς ότι, στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους συνεκμισθωτές, με βάση τη δήλωση COVID ενός μόνο συνεκμισθωτή. Δηλαδή, μία δήλωση COVID εκ των συνεκμισθωτών γίνεται αποδεκτή, αλλά όλοι οι συνεκμισθωτές λαμβάνουν την αποζημίωση, που τους αναλογεί. Στους ιδιοκτήτες αυτούς, αποστέλλεται mail για να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Μια άλλη κατηγορία δηλώσεων σε επεξεργασία είναι οι περιπτώσεις ακινήτων που φαίνονται μισθωμένα ταυτόχρονα με διαφορετικές συμβάσεις μίσθωσης. Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή λαθών στις πληρωμές, η ΑΑΔΕ έχει συστήσει στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν στο σύστημα τη λύση των μισθώσεων που δεν ισχύουν πλέον.

Στις περιπτώσεις που θα ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των ακινήτων και τυχόν δεν έχουν καταβληθεί ήδη αποζημιώσεις, αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σε όσες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, λόγω έλλειψης προσδιοριστικών στοιχείων των ακινήτων, η ΑΑΔΕ θα καλέσει τηλεφωνικά τους ιδιοκτήτες για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες

Ειδήσεις σήμερα

ΠΦΣ: διευκρινίσεις για την προμήθεια των self tests από τα φαρμακεία

ΟΠΕΚΑ: νωρίτερα η καταβολή επιδομάτων λόγω Πάσχα

ΡΑΕ – ΔΕΗ: αποσύρονται οριστικά 4 λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής