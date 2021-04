Life

Ο Τζον Γου ετοιμάζει ταινία βασισμένη σε κόμικ του Σταν Λι

Ο διάσημος Κινέζος σκηνοθέτης εργάζεται πάνω σε μια κινεζική ταινία υπερηρώων.

Ο Τζον Γου εργάζεται επί του παρόντος σε μια κινεζική ταινία υπερηρώων που βασίζεται σε ένα από τα κόμικ του Σταν Λι με τίτλο Monkey Master. Πηγή έμπνευσης για το κόμικ είναι η μυθική κινεζική φιγούρα Monkey King (Βασιλιάς των Πιθήκων) από το κινεζικό μυθιστόρημα Journey to the West (Ταξίδι στη Δύση) του 16ου αιώνα.

Η επερχόμενη ταινία του Τζον Γου θα είναι κινηματογραφική εκδοχή του Monkey Master. Η ιστορία θα έχει κεντρικό ήρωα έναν αρχαιολόγο στη Νέα Υόρκη που ονομάζεται Λι Γιονγκ. Ο αρχαιολόγος ανακαλύπτει μια αρχαία προφητεία για τον Βασιλιά των Πιθήκων, τα αρχαιολογικά ευρήματα του θα τον μεταφέρουν στην Ινδία, όπου κληρονομεί μια κρυφή δύναμη που τον μετατρέπει στον Monkey Master. Ο Γου θα είναι παραγωγός της ταινίας, μαζί με τους Τζιλ Τσάμπιον και Λόρι Τίλκιν.

Μιλώντας για τον Monkey Master πριν από τον πρόωρο θάνατό του, ο Σταν Λι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ιστορία του: «Έχω γράψει ιστορίες για αμέτρητους υπερήρωες κάθε εθνικότητας και από κάθε μέρος του κόσμου προηγουμένως, έχω δημιουργήσει επίσης και πολλούς ήρωες από άλλους πλανήτες και γαλαξίες, αλλά ο Monkey Master θα είναι μοναδικός στον τρόπο με τον οποίο συνυφαίνει τον μύθο ενός ήρωα της σύγχρονης εποχής που θα διασκεδάσει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο με τις δεξιότητες πολεμικών τεχνών και τις ανεξάντλητες υπερδυνάμεις».