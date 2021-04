Life

SAG Awards 2021: Τσάντγουικ Μπόουζμαν και Βαϊόλα Ντέιβις οι μεγάλοι νικητές

Ολόκληρη η λίστα με του νικητές των SAG Awards 2021

Η 27η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών - Screen Actors Guild Awards μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Απριλίου από τα αμερικανικά δίκτυα TBS και TNT. Ήταν μία εντελώς διαφορετική βραδιά, διάρκειας μιας ώρας, αντί των δύο, όπως κάθε χρόνο, χωρίς κόκκινο χαλί, χωρίς οικοδεσπότες και χωρίς σκηνικό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η τελετή στο σύνολό της, ακόμη και οι ομιλίες των παρουσιαστών και των νικητών είχαν βιντεοσκοπηθεί από πριν.

Ο αείμνηστος ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζμαν και η Βαϊόλα Ντέιβις τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom». Έγραψαν επίσης ιστορία καθώς έγιναν ο πρώτος μαύρος άνδρας ηθοποιός και η πρώτη μαύρη γυναίκα ηθοποιός που βραβεύθηκαν στην κατηγορία των ταινιών την ίδια χρονιά.

Η Γιουν Γιο Τζανγκ έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός από την Κορέα που βραβεύτηκε στην κατηγορία Β? Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Minari».

Ο Μπόουζμαν ήταν επίσης υποψήφιος για βραβείο στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Da 5 Bloods». Όταν ο Ντάνιελ Καλούγια ανακοινώθηκε τελικά ως νικητής για τον ρόλο του στο «Judas and the Black Messiah», αφιέρωσε το βραβείο στον συνάδελφό του, λέγοντας: «Αυτό είναι για τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν και τον Φρεντ Χάμπτον».

Ο Μπόουζμαν βραβεύτηκε για μία ακόμη φορά μετά θάνατον. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020. Μέχρι στιγμής έχει κερδίσει βραβείο από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου – Critics Choice Awards, Χρυσή Σφαίρα, βραβεία Gotham και NAACP.

Με βραβεία από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών διακρίθηκαν επίσης οι ταινίες «The Trial of the Chicago 7» η κωμική σειρά «Schitt’s Creek» και η δραματική σειρά «The Crown».

Αναλυτικά οι νικητές των SAG Awards 2021:

Εξαίρετη Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία: «The Trial of the Chicago 7» (Netflix)

Α ' Ανδρικός Ρόλος: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, «Ma Rainey’s Black Bottom»

A’ Γυναικείος Ρόλος: Βαϊόλα Ντέιβις, «Ma Rainey’s Black Bottom»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια, «Judas and the Black Messiah»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιο Τζανγκ , «Minari»

Καλύτερο καστ σε Δραματική σειρά: «The Crown»

Καλύτερο καστ σε Κωμική σειρά: «Schitt’s Creek»

Ανδρική ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σειρά: Μαρκ Ράφαλο, «I Know This Much Is True»

Γυναικεία ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σειρά: Άνια Τέιλορ-Τζόι, «Queen’s Gambit»

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά: Tζέισον Μπέιτμαν, «Ozark»

Γυναικεία ερμηνεία σε Δραματική σειρά: Tζίλιαν Άντερσον, «The Crown»

Ανδρική ερμηνεία σε Κωμική σειρά: Τζέισον Σουντέικις, «Ted Lasso»

Γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά: Κάθριν Ο Χάρα, «Schitt’s Creek»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά: «The Mandalorian»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία: «Wonder Woman 1984»