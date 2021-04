Κοινωνία

Φροντιστήριο λειτουργούσε δια ζώσης εν μέσω πανδημίας

Σύλληψη και βαριά "καμπάνα" στην ιδιοκτήτρια.

Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στη Χαλκιδική, το λειτουργούσε με δια ζώσης διδασκαλία και το σύνολο των μαθητών της, αψηφώντας τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε ανοίξει το εκπαιδευτήριο, παρακάπτοντας τα περιοριστικά μέτρα και έφερε όλους τους μαθητές της στην τάξη.

Η καθηγήτρια συνελήφθη, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

