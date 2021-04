Πολιτική

SAFIA: διαδικτυακά το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Λήγει σε λίγες ημέρες η διορία των αιτήσεων για Συντονιστές και Βουλευτές. Δες όσα πρέπει να ξέρεις.

Το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων (ΠΚΝ), ο θεσμός-ορόσημο της SAFIA (Student Association for International Affairs), επιστρέφει δυναμικά και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά το διάστημα 19 - 23 Μαΐου 2021!

Οι συμμετέχοντες στο 24o Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων με τίτλο "Επαναπροσδιορίζοντας την αξία της Ελευθερίας", θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 11 Επιτροπές με θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας!

Την αίτηση Συντονιστές και Βουλευτές για το 24ο ΠΚΝ μπορείτε να συμπληρώσετε εδώ, έως τις 12 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59:59: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1fXCiNzY7FGiwL7j-g8YhHEXAcwnxYcmLJSIxt3YFxuU/edit

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 11 Επιτροπές μπορείτε να βρείτε εδώ: https://safia.gr/24th-pyp/

Μη χάσετε το πιο "ζωντανό" ψηφιακό Συνδέδριο!

Τι είναι το Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων (ΠΚΝ)

Το Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων (ΠΚΝ) αποτελεί ετήσιο θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας, όπου συμμετέχουν φοιτητές από όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Συνδυάζει την έρευνα, την συνεργασία, το διάλογο, τις παρουσιάσεις και την προσομοίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Κάθε ομάδα στελεχώνεται από έναν συντονιστή και 10 βουλευτές, υπό την επιστημονική επίβλεψη ενός επιστημονικού συμβούλου (καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητές). Ο συντονιστής, όντας υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της επιτροπής του, αναλαμβάνει αρχικά την επεξεργασία του θέματος και την συγκέντρωση σχετικού υλικού, το οποίο διανέμει στα μέλη προς καθοδήγηση της έρευνάς τους. Επιπλέον, οι συντονιστές διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, μεριμνώντας κατά πρώτον για την ποιότητα της έρευνας και κατά δεύτερον για τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου, με την κατανομή των αρμοδιοτήτων στους συμμετέχοντες και την εποπτεία των εργασιών τους.

Οι βουλευτές κάθε επιτροπής καλούνται να ερευνήσουν, να αναλύσουν, να προβληματιστούν και να ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα που έχουν επιλέξει να εκπροσωπήσουν. Στα πλαίσια των διεργασιών του Κοινοβουλίου οι βουλευτές εκπονούν ένα κείμενο μικρής έκτασης με επιστημονικό χαρακτήρα, στο οποίο υποστηρίζεται μια θέση και αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας της ομάδας καθώς βέβαια και οι προτάσεις και οι λύσεις για την αντιμετώπιση του εξετασθέντος προβλήματος.

Οι επιστημονικοί σύμβουλοι επισφραγίζουν την επιστημονικότητα των εργασιών των ομάδων. Συγκεκριμένα, σε συνεννοήση με τους συντονιστές, καθοδηγούν σε πρώτη φάση την έρευνα με την εισφορά βιβλιογραφίας ενώ την τρίτη ημέρα των εργασιών του Κοινοβουλίου, επισκέπτονται τις ομάδες για μια αναλυτικότερη προσέγγιση των εξετασθέντων ζητημάτων και έναν έλεγχο επιστημονικότητας του συνταχθέντος κειμένου.

Η συνολική διάρκεια του Κοινοβουλίου είναι πέντε ημέρες. Κατά την πρώτη ήμερα λαμβάνουν χώρα οι εγγραφές και η Τελετή Έναρξης. Κατά τις δυο επόμενες μέρες τα μέλη των επιτροπών, δεδομένης της προετοιμασίας τους και της πρότερης κατανομής των εργασιών, εργάζονται για την συγγραφή του κειμένου. Είναι πράγματι μια απαιτητική και δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων προς τη συμφωνία των θέσεων που τελικά θα υποστηριχθούν και την σύνταξη ενός υφολογικά ενιαίου και επιστημονικά έγκυρου κειμένου. Οι εργασίες επί αυτού ολοκληρώνονται κατά τη τρίτη ημέρα, όποτε και θα πρέπει να αποσταλεί στον επιστημονικό συμβούλιο της κάθε επιτροπής πρωτόλειο του κειμένου.

Το πρωινό της τέταρτης ημέρας, πραγματοποιείται η επίσκεψη του επιστημονικού συμβούλου, ο οποίος, έχοντας διαβάσει το κείμενο, διατυπώνει τις τυχόν επισημάνσεις του και απαντά στα ερωτήματα των βουλευτών. Εν συνεχεία, τα μέλη της ομάδας επεξεργάζονται την τελική μορφή του κειμένου, ενσωματώνοντας τις διορθώσεις του συμβούλου, και το καταθέτουν στην Οργανωτική Επιτροπή μέχρι και το απόγευμα. Ο εναπομένων χρόνος αφιερώνεται στην προετοιμασία της παρουσίασης που θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα και στην ανάγνωση των κειμένων των υπολοίπων επιτροπών. Οι βουλευτές ως πρώτιστο στόχο θα πρέπει να έχουν τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα της παρουσίασης. Μπορούν βεβαίως να επιλέξουν έναν δημιουργικό τρόπο παρουσίασης των πορισμάτων τους (βίντεο, συμμετοχή σε πάνελ slides κλπ.) τηρουμένων πάντοτε των ανωτέρω ορίων.

Την πέμπτη και τελευταία ημέρα, παρουσιάζεται ενώπιον του σώματος του Κοινοβουλίου η έρευνα κάθε επιτροπής. Κατόπιν, οι βουλευτές της εισηγήτριας επιτροπής δεχονται κοινοβουλευτικό έλεγχο, απαντώντας στις ερωτήσεις των υπολοίπων βουλευτών και δίνοντας τις ζητούμενες διευκρινίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολουθεί ψηφοφορία, με κριτήριο την ποιότητα του πορίσματος καθώς και της παρουσίασης και του κοινοβουλευτικού ελέγχου των επιτροπών. Οι τρεις επικρατέστερες επιτροπές αναδεικνύονται από την πρόσθεση των ψήφων, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιολόγηση του συνόλου της εργασίας, της έρευνας και της παρουσίας των ομάδων.

Η πρωτοτυπία του ΠΚΝ έγκειται στο γεγονός ότι εξαίρει και καλλιεργεί την επιστημονικότητα, την εις βάθος και ουσιαστική έρευνα του εξεταζόμενου ζητήματος (χωρίς να αναλώνεται στην τήρηση τύπων) , την ομαδικότητα και συνεργασία των συμμετεχόντων.

