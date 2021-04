Πολιτισμός

Κόντρα Μενδώνη - ΣΥΡΙΖΑ για την επιγραφή στην Ακρόπολη

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και οι φωτογραφίες με τις επιγραφές που θα τοποθετηθούν στην Ακρόπολη. Χαμός στα social media.

Για στοχοποίηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, που «έχει ξεπεράσει τα όρια της αντιπολιτευτικής κριτικής», κάνει λόγο σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Πολιτισμού, εξαπολύοντας «πυρά» κατά του ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύδοντας δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί στην Ακρόπολη επιγραφή με το όνομα της Λίνας Μενδώνη, ενώ δεκάδες είναι τα σχόλια στα social media.

Μάλιστα, σε αναρτησή του στο Twitter o Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μεταχρονολογημένο πρωταπριλιάτικο αστείο. Δυστυχώς όμως είναι αλήθεια. Αφού η κα Μενδώνη έριξε τσιμέντο στην Ακρόπολη, τώρα θέλει να βάλει και μαρμάρινη επιγραφή με το όνομά της σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Για να μείνει στην αιωνιότητα το έργο κακοποίησης του πολιτισμού που υλοποιεί με επιμονή εδώ και ενάμιση χρόνο. Κυβέρνηση αχρήστων αλλά και βέβηλων συνάμα».

Νωρίτερα,, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει πως «ότι και να κάνει η Λίνα Μενδώνη, θα είναι για πάντα η υπουργός που κάλυψε τον Λιγνάδη και κατέστρεψε τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του μέσα στην πανδημία. Ο σχεδιασμός για μαρμάρινη επιγραφή με το όνομα της στην Ακρόπολη αποτελεί ύβρη και θα έχει την τύχη που του αξίζει».

Αναλυτικά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει:



«Η στοχοποίηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη έχει ξεπεράσει τα όρια της αντιπολιτευτικής κριτικής. Είναι δολοφονία χαρακτήρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έκανε απολύτως τίποτε για τον πολιτισμό, στα δύο σχεδόν χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολίτευση αναλώνεται σε fake news στην προσπάθειά του να ακυρώσει τα έργα τα οποία γίνονται. Τα έργα στην Ακρόπολη τον έχουν ξεπεράσει. Αυτό είναι το μήνυμα από τους επισκέπτες του χώρου. Οσο ο χώρος ήταν κλειστός είχαν περιθώριο για ασύστολα ψέματα και διαστρεβλώσεις. Τώρα ΟΧΙ.



Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί επί του Βράχου της Ακροπόλεως. Δίνονται στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των πινακίδων, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αναρτηθούν εντός των επομένων ημερών».

Αναγνωστοπούλου: Η κ. Μενδώνη διαψεύδει τη σύμβαση που έφερε στη Βουλή

«Αυτή που έχει ξεπεράσει κάθε όριο είναι η, κατ' ευφημισμό πλέον Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Η ίδια, από κοινού με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομικών στις 28.02.2020 υπέγραψε την αμφιλεγόμενη "σύμβαση δωρεάς" με το Ίδρυμα Ωνάση που με ένα χρόνο καθυστέρηση κατέθεσε στη Βουλή μετά από επίμονα αιτήματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης», αναφέρει σε δήλωσή της η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σία Αναγνωστοπούλου.

Παράλληλα, προσθέτει: «Στη σύμβαση αυτή, που η ίδια κατέθεσε και υπέγραψε, στο άρθρο 9 αναφέρεται: Το Δημόσιο συμφωνεί ότι στην αρχή και την απόληξη της πλατφόρμας του Ανελκυστήρα Πλαγιάς και στην είσοδο των Προπυλαίων της Ακρόπολης δίπλα από την σχετική επιγραφή που αφορά την χορηγία της Ε.Ε και του Ινστιτούτου Θερβάντες, θα μπει ειδική μαρμάρινη επιγραφή διαστάσεων ίσων προς τις δύο προαναφερόμενες (άλλως τουλάχιστον 70 x 40 εκ.) που θα αναφέρει: "Ο Ανελκυστήρας Πλαγιάς και ο Φωτισμός της Ακροπόλεως πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση επί Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη (Ιούνιος 2020)."Ή λοιπόν η σύμβαση αυτή είναι fake news όπως λέει η κα Μενδώνη, που σημαίνει ότι είναι διπλά υπόλογη όχι μόνο γιατί εξαπάτησε τη Βουλή με δικά της fake news και πλαστά στοιχεία αλλά και για παράβαση καθήκοντος, ή η κα Μενδώνη τρέχει να τα μαζέψει άρον άρον μετά την κοινωνική κατακραυγή.

Εκτός εάν πλέον την εξαπατά και ο ίδιος της ο εαυτός».

Η Σία Αναγνωστοπούλου επισυνάπτει στην ανακοίνωσή της, όπως η ίδια αναφέρει, και την σύμβαση δωρεάς όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

