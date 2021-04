Κόσμος

Εκτέλεσε την πρώην μπροστά στο παιδί τους (σκληρές εικόνες)

Εν ψυχρώ δολοφονία γυναίκας μπροστά στο παιδί της , παρά τις εκκλήσεις για προστασία των γυναικών στο Ιράκ.

Η εν ψυχρώ δολοφονία μίας γυναίκας από τον πρώην σύζυγό της, μπροστά στο παιδί τους, κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας οργή, αντιδράσεις, αλλά και την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών του Ιράκ, όπου συνέβη το έγκλημα.

Η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι της, μαζί με ακόμα μία γυναίκα και το κοριτσάκι της, την ώρα που ο πρώην της τη σημαδεύει και την εκτελεί εν ψυχρώ. Στη συνέχεια παίρνει το παιδί και φεύγει. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ της χώρας, τα αίτια του εγκλήματος είναι «προσωπική υπόθεση».

Η δολοφονία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας οργή, αλλά και την παρέμβαση το υπουργού Εσωτερικών του Ιράκ, που επιβεβαίωσε ότι ο δολοφόνος ήταν ο πρώην σύζυγός της.

Το έγκλημα έγινε στην Μπάσεα, στο νότιο Ιράκ και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον άνδρα.

Σε μελέτη που είχε κάνει το 2012 υπουργείο του Ιράκ, διαπιστώθηκε πως το 36% των παντρεμένων γυναικών είχε κάνει αναφορά για ενδοοικογενειακή βία. Το 23% εξ αυτών είχε αναφέρει λεκτική βία, το 6% σωματικά και το 9% σεξουαλική βία.

Παράλληλα, πολλοί φορείς και οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη, είχαν ζητήσει από το Ιράκ να υιοθετήσει νόμους κατά της ενδοοικογενειακής βίας, μετά την αύξηση που σημειώθηκε την περίοδο του lockdown.

Ο νόμος, ωστόσο, δεν πέρασε ποτέ. Ο ισχύων νόμος απαγορεύει «κάθε είδους βίας και κακοποίησης μέσα στην οικογένεια», επιτρέπει όμως στους συζύγους να «πειθαρχούν» στις γυναίκες τους, επιτρέποντάς τους την κακοποίηση στο σπίτι τους.

«Βλέπουμε ότι γυναίκες και κορίτσια πεθαίνουν από οικογενειακά ‘χέρια’, αλλά οι βουλευτές του Ιράκ δεν κάνουν αρκετά για να σώσουν τις ζωές αυτές», δήλωσε η Belkis Wille, επικεφαλής ερευνήτρια του Human Rights Watch πριν από ένα χρόνο.

Η Oxfam είχε δημοσιεύσει έρευνα τον περασμένο Ιούνιο, αναφορικά με τις γυναίκες σε όλη την ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας τους κινδύνους από την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

