Κοινωνία

Θησαύριζαν με πλαστά διαβατήρια (εικόνες)

Χειροπέδες σε τρία άτομα. Σε... εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων είχαν μετατρέψει διαμέρισμα στην Αθήνα. Πόσο κόστιζαν τα πλαστά έγγραφα.

Δύο Ιρανοί και ένας Σύρος συνελήφθησαν, στην Αθήνα και τον Πειραιά, ως μέλη κυκλώματος πλαστών διαβατηρίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της αποδοχής, καθώς και της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της σπείρας δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών διαβατηρίων και στη διάθεσή τους σε αλλοδαπούς, έναντι 1.000 ευρώ. Για τον σκοπό αυτό είχαν εγκαταστήσει σε διαμέρισμα, στην Αθήνα, πλήρες εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων.

Από τις έρευνες, σε δύο συσχετιζόμενες με την εγκληματική δράση του κυκλώματος οικίες, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πλήρης εξοπλισμός εργαστήριου παραχάραξης διαβατηρίων

-400- εξώφυλλα διαβατηρίων διαφόρων χωρών

-12- διαβατήρια διαφόρων χωρών

-5- δελτία ταυτότητας και -4- άδειες ικανότητας οδήγησης Ελληνικών Αρχών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

