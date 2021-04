Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: “Σαφάρι” της Τροχαίας για κόντρες

"Βροχή" τα πρόστιμα σε ειδική εξόρμηση της Τροχαίας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Στη βεβαίωση 98 παραβάσεων προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα 5 Απριλίου, στην περιοχή των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Παλαιού Φαλήρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, βεβαίωσαν τις εξής παραβάσεις: 18 για στέρηση άδειες ικανότητας οδήγησης, 5 για στέρηση πινακίδας κυκλοφορίας, 11 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 23 για μη χρήση ζώνης, 12 για θόρυβο, 17 για φιμέ τζάμια, 3 για επίδειξη ικανότητας οδήγησης και 9 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, 27 άδειες κυκλοφορίας και 41 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 18 οχήματα.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

