Μητσοτάκης: Συμφωνία εμπιστοσύνης ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλείνει

Για μια νέα συμφωνία εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία, τους επαγγελματικούς φορείς και τους πολίτες μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του στο διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ για τα είκοσι χρόνια της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου. «Όσο προφυλασσόμαστε, τόσο να εργαζόμαστε. Και όσο πειθαρχούμε, τόσο να κυκλοφορούμε. Ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλείνει» τόνισε.

Στην έναρξη του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι δυσκολίες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης σκιάζουν, ασφαλώς, τις σελίδες της Έκθεσης, όσο εξάλλου και την ίδια την καθημερινότητα. Αλλά, ταυτόχρονα, φωτίζονται και από την προοπτική του τέλους της δοκιμασίας πριν απ' το καλοκαίρι. Οι ρυθμοί εμβολιασμού επιταχύνονται σημαντικά. Στο οπλοστάσιό μας προστίθενται τώρα και τα οικιακά τεστ, που σύντομα θα προστατεύουν το προσωπικό και τους πελάτες σας».

«Η σταδιακή επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, από χθες, είναι ενθαρρυντική» τόνισε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι αυτό το δίμηνο είναι το πιο κρίσιμο, καθώς στη διάρκειά του, όπως είπε, θα δοκιμαστεί η συνύπαρξη της άμυνας της υγείας με τα προσεκτικά βήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. «Κάτι που σημαίνει ότι πολιτεία, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες καλούμαστε μαζί να τηρήσουμε μία νέα συμφωνία εμπιστοσύνης: Όσο προφυλασσόμαστε, τόσο να εργαζόμαστε. Και όσο πειθαρχούμε, τόσο να κυκλοφορούμε. Ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλείνει» πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που δεν θα ανοίξουν τον Απρίλιο και ανάμεσά τους και περίπου 11.000 καταστήματα των τριών πιο επιβαρυμένων περιφερειών. Όπως έδωσε, σημείωσε ο πρωθυπουργός, πρόσθετη στήριξη και στην εστίαση.

«Οι ευθύνες, όμως, δεν είναι μονοσήμαντες. Η πολιτεία δεν μπορεί να κατηγορείται και όταν επιτρέπει δραστηριότητες και όταν τις περιορίζει. Ούτε να καταγγέλλεται ταυτόχρονα και για έλλειψη ελέγχων αλλά και για αυταρχισμό όταν τους πραγματοποιεί» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι στους επιχειρηματίες ανήκουν και όσοι απερίσκεπτα επιτρέπουν κορονο-πάρτι με ποτά έξω απ' τα μαγαζιά τους. Αλλά συνάδελφοί τους είναι κι όσοι αναγκάζονται να μένουν κλειστοί επειδή ο ιός αφανίζει την πόλη τους. Όπως και πατέρας ή μητέρα, φίλος ή φίλη του κάθε ανεύθυνου, θα είναι η επόμενη διασωλήνωση σε κάποια Μονάδα Εντατικής» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να αλληλοϋπονομεύονται όταν ο κίνδυνος είναι ίδιος για όλους» σημειώνοντας ότι η υπόθεση της υγείας και της οικονομίας μας βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας μας. «Και στα δικά σας χέρια, δηλαδή των εκπροσώπων 17 ομοσπονδιών, 325 εμπορικών συλλόγων και 230.000 επιχειρήσεων με πάνω από 700.000 εργαζομένους. Με άλλα λόγια, είναι μία κοινή άσκηση ευθύνης και ώριμης συμπεριφοράς» είπε.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας είπε ότι η Ελλάδα το 2020 πέτυχε να περιορίσει την ύφεση στο 8,2% και, παρά το γεγονός ότι το 78% των εμπορικών επιχειρήσεων παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τους, στον κλάδο προστέθηκαν 19.000 νέες θέσεις εργασίας. «Είναι και αυτό μία απόδειξη της ευελιξίας των ανθρώπων του, που αξιοποίησαν νέους δρόμους, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά και της κινητοποίησης της πολιτείας, που άπλωσε εγκαίρως ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Θύμισε ότι σχεδόν 600.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί με 7,3 δισ. από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, σε συνδυασμό με την απαλλαγή ενοικίου και τις αναβολές καταβολής των οφειλών. «Αλλά και με μέτρα όπως η αποζημίωση και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος όσων βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας. Ένα πρόγραμμα που διαρκεί εδώ και 14 μήνες και θα φτάσει συνολικά τα 40 δισεκατομμύρια» πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια είπε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες των ανθρώπων της επιχειρηματικότητας και μοιράζεται και τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους, και, προπάντων, όπως σημείωσε, τη διάθεσή τους για ριζική αναμόρφωση του πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Κλείνοντας το μήνυμά του ο πρωθυπουργός είπε ότι σε λίγο θα έχουμε στη διάθεσή μας και το πανίσχυρο όπλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσει σχεδόν 57 δισεκατομμύρια σε 170 δράσεις.

«Την «Ελλάδα 2.0», που στο επίκεντρό της έχει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προγράμματα που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και θα τις προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης. Αναφέρω ενδεικτικά την ενεργειακή αναβάθμιση που μειώνει το κόστος λειτουργίας. Την ενθάρρυνση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Και βέβαια, την εξειδίκευση, που θα τροφοδοτεί με δυναμικό καταρτισμένο και παραγωγικό» είπε.

«Η κυβέρνηση βλέπει την ΕΣΕΕ ως σταθερό κοινωνικό εταίρο και συνομιλητή. Αλλά και ως συνεργάτη στη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της εθνικής οικονομίας. Γι' αυτό και θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα της διημερίδας σας και ιδίως τις προτάσεις της αυριανής συνεδρίας για το εμπόριο το 2040. Γιατί το βλέμμα όλων μας είναι και θα είναι πάντα μπροστά» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

