Διευκρινίσεις για την λειτουργία των πολυκαταστημάτων

Εγκύκλιος για τα πολυκαταστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν.

Διευκρινίσεις επί της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας του λιανικού εμπορίου δίνει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σε αυτή επισημαίνεται ότι τα πολυκαταστήματα που λειτουργούν με ενιαίο ΑΦΜ (υπό τη διαχείριση ενός νομικού προσώπου) και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ενιαίο χώρο, ακόμη και αν πρόκειται για προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημάτων, μπορούν να ανοίξουν.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη μέθοδο καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) και καθορισμού ραντεβού για παράδοση εκτός καταστήματος (click away).

Με βάση την εγκύκλιο, αναφέρουν πληροφορίες, ορθώς λειτούργησε χθες το πολυκατάστημα Notos και το πρόστιμο των 8.000 ευρώ που επιβλήθηκε, εφόσον κατατεθεί ένσταση, θα ακυρωθεί.

Η εγκύκλιος

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό το καθεστώς, υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), στις περιοχές που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση Β' 1308».

Προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των συνθηκών του υγιούς ανταγωνισμού, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Α) Η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, αφορά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς υποκατάστημα εντός πολυκαταστήματος (shop in a shop), διαθέτουν δικό τους ΑΦΜ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που φιλοξενούνται στο πολυκατάστημα και εξυπηρετούν τους καταναλωτές σε δικό τους αυτοτελή χώρο (corner).

Β) Στην αναστολή λειτουργίας που προβλέπεται με την ως άνω ΚΥΑ, δεν εμπίπτουν ωστόσο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν υπό την διαχείριση ενός νομικού προσώπου και εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ενιαίο χώρο, εκτεινόμενο σε έναν ή περισσότερους ορόφους, ακόμη και αν πρόκειται για προϊόντα διαφορετικών εμπορικών σημάτων.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη μέθοδο καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) και καθορισμού ραντεβού για παράδοση εκτός καταστήματος (click away).

Επιπρόσθετα για αυτές ισχύουν τα μέτρα της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των 20 ατόμων.

