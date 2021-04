Η νέα γενιά γεννιέται στο ΜΗΤΕΡΑ

Υγεία - Περιβάλλον

Ποια υπόσχεση δίνουν οι άνθρωποι του Μαιευτηρίου Μητέρα στους νέους γονείς και τι προσφέρουν στην μητέρα και το παιδί πριν και μετά τον τοκετό.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Μαιευτηρίου Μητέρα, «Έχουν περάσει σχεδόν 42 χρόνια, από την ημέρα που υποδεχτήκαμε στο ΜΗΤΕΡΑ το πρώτο μωρό, που ακούσαμε το πρώτο κλάμα, που καλωσορίσαμε αυτή τη νέα ζωή.

Μέχρι σήμερα είχαμε τη χαρά να ζήσουμε αυτή τη μαγική στιγμή φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 500.000 μωρά, και όμως κάθε φορά τη βιώνουμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Η αγωνία σας, ως γονιός, να προετοιμάσετε μία από τις σημαντικότερες μέρες της ζωής σας όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να είστε ασφαλείς εσείς και το νέο μέλος της οικογένειάς σας, είναι η δική μας προτεραιότητα.

Όλοι εμείς στο ΜΗΤΕΡΑ γνωρίζουμε καλά, πως η γέννηση του παιδιού σας είναι µία από τις σημαντικότερες και πιο έντονες στιγμές που θα ζήσετε, γι’ αυτό και την αντιμετωπίζουμε με τον απαραίτητο σεβασμό και στοργή, παρέχοντας σας ένα ασφαλές, υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο «πρώτο σπίτι», για την οικογένειά σας.

Είμαστε εκεί, δίπλα σας, από την πρώτη στιγμή που θα ακούσετε στον υπέρηχο τους παλμούς της καρδιάς του. Είμαστε εκεί, με μια κορυφαία ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων, μαιών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, ώστε να στηρίξουμε και να φροντίσουμε κάθε μητέρα και κάθε μωρό από την συμβουλευτική και τον προγεννητικό έλεγχο μέχρι την περίοδο μετά τον τοκετό, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για εσάς.

Για όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε, καθημερινά δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Προσπαθούμε να εξελισσόμαστε συνεχώς και να γινόμαστε καλύτεροι, εξασφαλίζοντας για την οικογένειά σας ότι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η τεχνολογία και η ιατρική στην ανθρωπότητα και τη φροντίδα μιας νέας ζωής. Και όπως μια μητέρα φροντίζει και προστατεύει τα μωρά της, έτσι και εμείς φροντίζουμε και προστατεύουμε το κάθε μωρό που γεννιέται στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.

Για την υγεία του βρέφους σας, αξιοποιούμε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ιατρική αριστεία μιας καταξιωμένης ομάδας νεογνολόγων, διαθέτοντας μια Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών που κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες Μονάδες παγκοσμίως.

42 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί σας και προσαρμοζόμαστε σε κάθε αλλαγή. Ανανεώνουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας ώστε να δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο με αναβαθμισμένα δωμάτια νοσηλείας, αίθουσες τοκετών, ανακαινισμένες αίθουσες ωδίνων και δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να ζήσετε την πιο ευχάριστη εμπειρία και να νιώθετε σαν στο σπίτι σας.

Είμαστε δίπλα σας, στηρίζοντας με κάθε τρόπο την προσπάθειά σας για έναν επιτυχή μητρικό θηλασμό αλλά και για να σας μάθουμε τα πάντα για την φροντίδα του μωρού σας. Και συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε και να φροντίζουμε για εσάς και το μωρό σας ακόμα και όταν είστε στο σπίτι.

Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς είναι να φεύγετε υγιής εσείς και το μωρό σας, γνωρίζοντας πως μπορείτε να στηριχτείτε σε εμάς για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Γιατί μας συνδέει κάτι μοναδικό.. μας συνδέει η ίδια η ζωή».