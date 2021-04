Life

“The 2Night Show” με Μάρκο Σεφερλή και μία Σαρακατσάνα (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Τετάρτη 7 Απριλίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μάρκο Σεφερλή. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για την τηλεοπτική του επιστροφή και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «5Χ5» που προβάλλεται, καθημερινά, στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια, αποκαλύπτει τα νέα του επαγγελματικά σχέδια στην τηλεόραση και το θέατρο που αφορούν την επόμενη σεζόν.

Επίσης, μιλάει για πρώτη φορά για την πρωτοβουλία του να δημιουργήσει ένα παντοπωλείο, με την ονομασία «Πλάι Σου», το οποίο θα παρέχει δωρεάν τρόφιμα και προϊόντα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, τονίζοντας πως το θέατρο είναι για να κλείνει πληγές και όχι για να ανοίγει. Τέλος, σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, το χιούμορ και η καλή διάθεση κορυφώνονται με μια μουσική αναμέτρηση.

Ο Γρηγόρης συναντά, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τη Γιώτα Γρίβα. Η Σαρακατσάνα τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών μιλάει για την επιτυχημένη της πορεία, για την τιμητική αναγνώριση από την Φυλιώ Πυργάκη ως άξια διάδοχό της, αλλά και για τα πανηγύρια που γεμίζουν με λαοθάλασσες κόσμου κάθε καλοκαίρι.

Η Γιώτα Γρίβα αναφέρεται στα παιδιά και τον σύζυγό της που είναι δώρο Θεού στη ζωή της, στα παιδικά της χρόνια στην Βουλγαρία, αλλά και στον μεγάλο της καημό που είναι ότι δεν φοίτησε σε ελληνικό σχολείο. Τέλος, με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και με την υπέροχη φωνή της φέρνει στο στούντιο της εκπομπής το δημοτικό γλέντι, που τόσο μας έχει λείψει.

