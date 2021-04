Κοινωνία

Χειροπέδες στους ληστές ηλικιωμένων στα Μεσόγεια

Εξαρθρώθηκε η σπείρα που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην περιοχή. Συνελήφθησαν τρία άτομα. Κατασχέθηκαν κλοπιμαία.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν συστηματικά σε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές από οικίες ηλικιωμένων ατόμων στα Μεσόγεια Αττικής (Κορωπί, Γέρακα, Ανθούσα).

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στις περιοχές της Παιανίας, Ζεφυρίου και Αχαρνών Αττικής, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις Έλληνες (ηλικίας 33, 19 και 20 ετών), ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν άλλοι δύο Έλληνες, που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή-συστηματική εγκληματική δράση στα Μεσόγεια Αττικής, αποκομίζοντας μεγάλο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη της, απογευματινές και βραδινές ώρες, με το μεγάλης ιπποδύναμης “επιχειρησιακό” τους όχημα, “εφορμούσαν” από περιοχές της Δυτικής Αττικής (Ζεφύρι, Μενίδι) και μετέβαιναν ως επί το πλείστον, σε συγκεκριμένους οικισμούς στο Κορωπί Αττικής.

Στην εν λόγω περιοχή, διασκορπίζονταν και περιφέρονταν είτε πεζοί, είτε με το ανωτέρω όχημα αναζητώντας οικίες όπου διαμένουν ηλικιωμένα άτομα.

Μόλις εντόπιζαν την προς διάρρηξη οικία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με χειρουργικές μάσκες και κουκούλες και φορώντας γάντια στα χέρια, παραβίαζαν σημεία εισόδων των οικιών, με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και εισέρχονταν σε αυτές.

Στις περιπτώσεις των ληστειών, συμπεριφέρονταν με ιδιαίτερη σκληρότητα στους ηλικιωμένους παθόντες, τους οποίους ακινητοποιούσαν είτε με χρήση σωματικής βίας είτε απειλώντας τους με μαχαίρια και ενώ ένας από τους δράστες τους επιτηρούσε, οι υπόλοιποι ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Επιπροσθέτως, στις κλοπές που διέπρατταν, προσποιούντο τους αστυνομικούς, προκειμένου να εισέλθουν στην οικία τους.

Κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, ένας εκ των δραστών παρέμενε εξωτερικά και σε κοντινή απόσταση, κατοπτεύοντας την περιοχή εντός του “επιχειρησιακού” τους οχήματος, ώστε σε συντρέχουσα περίπτωση να τους ειδοποιήσει, αλλά και να τους παραλάβει εγκαίρως προκειμένου να διαφύγουν.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας τους είναι ότι κατά τη διαφυγή τους, απέκρυπταν τα κινητά τηλέφωνα των παθόντων εντός της οικίας ή έκοβαν την καλωδίωση της σταθερής τηλεφωνικής τους σύνδεσης, για να αποτρέψουν την επικοινωνία με την Αστυνομία.

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν “επιχειρησιακές” τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, κοσμήματα, ρολόγια, κατάλληλα τροποποιημένο διαρρηκτικό εργαλείο, πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής βιντεοληπτικού υλικού με εξωτερικές κάμερες ασφαλείας και το χρηματικό ποσό των 385 ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν έξι ληστείες και τρεις περιπτώσεις κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση του εύρους της εγκληματικής δράσης της συμμορίας συνεχίζεται.

