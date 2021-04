Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κριμπάς

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Κριμπάς.

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Κριμπάς.

Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1932, σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και Γενετική στη Σορβόννη, εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και δίδαξε ως καθηγητής της Γενετικής στην Aνωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris VI0) και ως επισκέπτης καθηγητής στο Χάρβαρντ.

Υπήρξε μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (από το οποίο τιμήθηκε με το μετάλλιο γεωργικής αξίας το 1963) και αναγορεύθηκε επίτιμος καθηγητής Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (2009) και του Πανεπιστημίου Κρήτης (2017).

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρύτανης της Aνωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1974-1975), μέλος της διοικούσας επιτροπής και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (1975-1978) και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (1985-1990), ενώ υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, της Αμερικανικής Εταιρείας για τη Μελέτη της Εξελίξεως, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εξελικτικής Βιολογίας, μέλος και πρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, καθώς επίσης πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τη μελέτη της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Υπήρξε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2002 και διετέλεσε γραμματέας επί των Πρακτικών από το 2009 ως το 2013 και από το 2015 ως το 2019. Ήταν δαρβινιστής με πολλά αυτοτελή έργα (όπως το ογκώδες «Δαρβινισμός και η ιστορία του έως τις ημέρες μας») και 125 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε να αναρτήσει μεσίστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες.

