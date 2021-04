Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον απολογισμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.

Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία, (ειδικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, καθώς παραμένει πολύ υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων, σπάζοντας διαδοχικά «αρνητικά ρεκόρ».

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4309 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα : Από το σύνολο των 4.309 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 33 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 30 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν 1883 νέα κρούσματα, νέα "έκρηξη" είχαμε στην Θεσσαλονίκη με 655 νέα κρούσματα, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν 135 νεα κρούσματα. Τριψήφιος ειναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων και στην Λάρισα, ενώ επιβαρυμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ειναι η εικόνα σε αρκετές περιφερειακές ενότητες, της Μακεδονίας, της Κρήτης και της Στερεάς Ελλάδας. Ανησυχία προκαλούν και τα δεκάδες νέα κρούσματα σε νησιά, κυρίως των Δωδεκανήσων, όπως η Κάρπαθος και η Κάλυμνος.

Παράλληλα, "πονοκέφαλο" προκαλούν τα αποτελέσματα απο την ανάλυση στα λύματα, καθώς σε ορισμένες περιοχές δείχνουν αύξηση του ιικού φορτίου κατά 112%.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Αναστασιάδης για Τουρκία: βέτο αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: ο τρόπος που λειτουργεί το λιανεμπόριο είναι υποδειγματικός (βίντεο)

ΤτΕ: Ανάπτυξη 4,2% το 2021 υπό προϋποθέσεις