Ελπιδοφόρα νέα για Λεβαντόφσκι

Σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφής του άσσου της Μπάγερν πιο νωρίς απ’ ό,τι αναμενόταν.

Βαρύ κλίμα επικράτησε στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου, όταν οι άνθρωποι της ομάδας είδαν το μεγάλο τους αστέρι, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, να επιστρέφει ως τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Πολωνίας, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Ο Πολωνός σούπερ σταρ, που έχει σκοράρει 42 φορές τη φετινή σεζόν και πρόκειται να ηγηθεί της εθνικής του ομάδα στο Euro του ερχόμενου Ιουνίου, διαγνώστηκε με διάστρεμμα στο γόνατο, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4 εβδομάδες, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις.



Ωστόσο, γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφής του άσσου της Μπάγερν πιο νωρίς απ’ ό,τι αναμενόταν.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται πως ο Λέβα έχει θέσει ως στόχο να είναι έτοιμος, προκειμένου να δώσει το παρόν στον επαναληπτικό αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των 8 του Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρ’ όλα αυτά το ιατρικό τιμ των Βαυαρών δε δείχνει διατεθειμένο να ρισκάρει να τον πιέσει για να επιταχύνει την επιστροφή του, ενώ ο Χάνσι Φλικ ανέφερε σε δηλώσεις του πως η απουσία του Λεβαντόφσκι πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ομάδα ως πρόκληση: «Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ρόμπερτ είναι πολύ σημαντικός για μας.

Τώρα, όμως, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς εκείνον. Έχουμε κι άλλους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν στη θέση του. Είναι μια πρόκληση για όλους μας, στο ύψος των περιστάσεων της οποίας πρέπει να σταθούμε αξιοπρεπώς».



Ευτυχώς, ο τραυματισμός του Πολωνού δεν είναι τόσο σοβαρός, ώστε να του στερήσει τη συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι.

