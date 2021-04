Πολιτική

Ιστορική επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη (εικόνες)

Κατά την άφιξή του, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Μάριο Ντράγκι.

Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Μάριο Ντράγκι, είχε κατά την άφιξή του στην Τρίπολη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη και την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση, σταθεροποίηση και τη διεξαγωγή των εκλογών στη βορειοαφρικανική χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάριο Ντράγκι έφθασαν με διαφορά λίγων ωρών στη Λιβύη. Είναι από τους πρώτους Eυρωπαίους ηγέτες που την επισκέπτονται, ενώ Ελλάδα και Ιταλία ως εγγύτερα στη Λιβύη κράτη-μέλη της ΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις άριστες διμερείς σχέσεις, απτή απόδειξη των οποίων είναι η μεταξύ τους συμφωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών, η οποία αποτελεί υπόδειγμα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και διεθνούς νομιμότητας και συνεργασίας παράκτιων κρατών στην περιοχή.

Συζήτησαν, ακόμη, τον συντονισμό των δύο χωρών σε θέματα της ΕΕ και ιδίως στο μεταναστευτικό καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης (GNU), Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την ομόλογο του, Νάζλα αλ Μανγκούς.

Εν συνεχεία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών και δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδος), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ ελ Μένφι και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες.

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του στην ελληνική πρεσβεία στη Λιβύη.