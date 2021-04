Life

Παντελής Παντελίδης: Το ξέσπασμα της Αρναούτη μετά την αγωγή στην οικογένεια του τραγουδιστή

Η Μίνα Αρναούτη μετά την αποκάλυψη πως έκανε αγωγή στην οικογένεια Παντελίδη απαντά σε όσους έκαναν προς εκείνη αρνητικά σχόλια.

Πέντε χρόνια πέρασαν από το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Όπως έγινε γνωστό την Κυριακή, η Μίνα Αρναούτη, η οποία σώθηκε από θαύμα, αξιώνει, αποζημίωση 960.000 ευρώ, όχι για τα σοβαρά τραύματα στο σώμα της, αλλά για την ψυχή της.

Πιο συγκεκριμένα, διεκδικεί 240.000 χιλιάδες ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση από κάθε μέλος της οικογένειας Παντελίδη. Δηλαδή από τους γονείς του και τα δύο αδέρφια του.

Η Μίνα Αρναούτη θέλησε να πάρει θέση μέσω Facebook μετά την αποκάλυψη πως έκανε αγωγή στην οικογένεια Παντελίδη και να απαντήσει σε όσους έκαναν προς εκείνη αρνητικά σχόλια.

